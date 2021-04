Notas da atualização 11.9 do TFT

Gume do Infinito Sacrificial Concede 75% de Chance de Acerto Crítico (incluindo componentes). Cada ponto de Chance de Acerto Crítico acima de 100% se torna +1% de Dano de Acerto Crítico. O usuário também recebe 30% de Dano de Acerto Crítico. Toda vez que o usuário desfere um Acerto Crítico, ele causa 3% da própria Vida máxima a si como Dano Verdadeiro. Luvas do Pugilista e Espada G.p.C

[Único – Apenas um por Campeão]

Manto da Imobilidade das Trevas No início do combate, o usuário lança para a frente e para trás um raio que atrasa a primeira conjuração dos inimigos e aliados afetados, aumentando o Mana máximo deles em 65% até a conjuração. Cota de Malha e Luvas do Pugilista

[Único – Apenas um por Campeão]

Luvas do Trapaceiro No começo de cada Fase de Planejamento, o usuário equipa 2 itens temporários que sempre serão Itens Sombrios completos. Luvas do Pugilista e Luvas do Pugilista

[Consome três espaços de itens]

Armadilha de Garra Vingativa Bloqueia a primeira habilidade inimiga que atingir o usuário, depois o teleporta até o conjurador da habilidade e faz com que ambas as unidades comecem a lutar uma contra a outra. Elas causam 25% de dano aumentado uma à outra. Luvas do Pugilista e Cinto do Gigante

Mercúrio Cáustico O usuário fica imune a Controle de Grupo durante todo o combate e recebe -20% de Vida máxima. Luvas do Pugilista e Capa Negatron

[Único – Apenas um por Campeão]

Sussurro Mortal Quando o usuário causa Acerto Crítico, tanto a Armadura quanto a Resistência Mágica do alvo são reduzidas em 50% por 5s. A Armadura e a Resistência Mágica do usuário são permanentemente reduzidas em 25%. Luvas do Pugilista e Arco Recurvo

[Único – Apenas um por Campeão]

Manopla Sacrificial O Dano Mágico e o Dano Verdadeiro da habilidade do usuário podem causar Acerto Crítico. O usuário recebe +40% de Dano de Acerto Crítico e 20% de Chance de Acerto Crítico. Depois de conjurar sua habilidade, ele perderá 15% da Vida máxima. Luvas do Pugilista e Bastão Desnecessariamente Grande

Mão da Vingança No início do combate, o usuário ganha: Luvas do Pugilista e Lágrima

+40 de Dano de Ataque e +40 de Poder de Habilidade.

Ataques básicos e habilidades curam o usuário em 40% do dano causado.

Esses efeitos expiram após cada eliminação e se renovam na próxima.

Lança de Shojin Espectral Os ataques do usuário restauram 14 de Mana ao contato. O usuário causa 20% a menos de dano. Lágrima e Espada G.p.C

Coração Congelado das Trevas Reduz a Velocidade de Ataque de todos os inimigos dentro de 2 casas em 50%. A Velocidade de Ataque dos aliados (com exceção do usuário) dentro de 1 casa é reduzida em 50%. Lágrima e Cota de Malha

[Único – Apenas um por Campeão]

Redenção Sacrificial O usuário irradia uma aura para todos os aliados no tabuleiro (não aplicável a si mesmo) e os cura em 20% da Vida perdida deles a cada 5s. Cada vez que isso acontece, o usuário causa a si 10% da Vida atual dele como Dano Verdadeiro. Lágrima e Cinto do Gigante

Cálice da Malícia No início do combate, todos os aliados do usuário dentro de 1 casa na mesma linha recebem 45 de Poder de Habilidade pelo resto do combate. O usuário perde 20 de Poder de Habilidade em vez de ganhar. Lágrima e Capa Negatron Sombria

Punhal de Statikk A cada dois ataques, o usuário desfere uma cadeia de relâmpagos que atinge 4 inimigos, causando 70 de Dano Mágico e reduzindo a Resistência Mágica deles em 70% por 5s. O usuário recebe -33% de Dano de Ataque. Lágrima e Arco Recurvo

Cajado do Arquidemônio da Imortalidade A Vida máxima do usuário é aumentada em 300% do Mana máximo sempre que ele conjurar a habilidade. Depois, ele se cura com base na Vida máxima obtida com a conjuração da habilidade. Lágrima e Bastão Desnecessariamente Grande

Efeito Azul Muito Escuro Após conjurar a habilidade, o usuário recebe 15 de Mana. Se o usuário tiver menos de 60% de Vida, o efeito aumentará para 50. Lágrima e Lágrima

[Único – Apenas um por Campeão]

Pistola Laminar Hextec da Imortalidade O Dano Mágico e o Dano Verdadeiro de habilidades do usuário curam o aliado mais próximo que tiver perdido Vida em 60% do dano causado. A cura não pode ser aplicada ao usuário. Espada G.p.C e Bastão Desnecessariamente Grande

Medalhão dos Lunari de Prata No início do combate, o usuário e todos os aliados em até 2 casas na mesma linha recebem 60 de Armadura e Resistência Mágica adicionais, mas recebem 5 de Mana a menos por ataque. Bastão Desnecessariamente Grande e Cota de Malha

Mallignomicon Quando o usuário causa Dano Mágico com sua habilidade, ele queima o alvo, causando 100% da Vida máxima do alvo como Dano Verdadeiro ao longo de 25s e reduzindo efeitos de cura em 50% enquanto a queimadura persistir. O usuário causa 50% a menos de dano. Bastão Desnecessariamente Grande e Cinto do Gigante

[Único – Apenas um por Campeão]

Centelha Iônica das Trevas Inimigos e aliados dentro de 2 casas são eletrocutados ao conjurar uma habilidade, sofrendo Dano Mágico que escala com o Mana máximo deles. Inimigos sofrem 200% do Mana máximo e aliados sofrem 100% do Mana máximo. Sempre que um aliado ou inimigo é eletrocutado, o usuário recebe 5 de Poder de Habilidade pelo resto do combate. Bastão Desnecessariamente Grande e Capa Negatron

Lâmina da Fúria de Guinsoo Sacrificial Ataques concedem +9% de Velocidade de Ataque adicional pelo resto do combate. Não há limite de acúmulos para esse efeito. O usuário sofre Dano Verdadeiro equivalente a 2,5% da Vida máxima dele a cada ataque. Bastão Desnecessariamente Grande e Arco Recurvo

Capuz da Morte de Rabadon Cáustico Concede 100 de Poder de Habilidade adicional (incluindo componentes) e -20% de Vida máxima. Bastão Desnecessariamente Grande e Bastão Desnecessariamente Grande

Lâmina Mortal Cáustica Contribuir para um abate concede ao usuário +15 de Dano de Ataque pelo resto do combate. Não há limite de acúmulos para esse efeito (começando em 3). O usuário recebe -20% de Vida máxima. Espada G.p.C e Espada G.p.C

Anjo Guardião Caído Evita a primeira morte do usuário colocando-o em Estase. Depois de 2s, ele retorna com 80% de Vida e livre de quaisquer efeitos negativos. Após o efeito ser ativado, a Velocidade de Ataque do usuário é reduzida em 50% pelo resto do combate. Espada G.p.C e Cota de Malha

[Único – Apenas um por Campeão]

Arauto Desolador de Zeke No início do combate, o usuário reduz a Velocidade de Ataque de todos os aliados dentro de 1 casa na mesma linha em -25%. O usuário recebe 40% de Velocidade de Ataque a cada aliado afetado. Espada G.p.C e Cinto do Gigante

Sedenta por Riscos Dano Físico cura o usuário em 40% do dano causado. Sempre que o usuário se cura em 90% de Vida, ele recebe 30% de Velocidade de Ataque por 3s (não acumula). O usuário sofre 33% da Vida máxima dele como Dano Verdadeiro no início do combate. Espada G.p.C e Capa Negatron

Mata-Gigantes Maligna As habilidades e ataques do usuário causam 50% de dano adicional. Se o alvo tiver menos que 1.100 de Vida máxima, as habilidades e ataques do usuário causarão 15% de dano reduzido. Espada G.p.C e Arco Recurvo

Vingança Titânica A cada 3s, o próximo ataque básico do usuário causa 25% do dano total sofrido desde o último ataque fortalecido como Dano Verdadeiro. Arco Recurvo e Cota de Malha

Portal de Zz’rot Instável Quando o usuário morrer, um Constructo surgirá para continuar a luta. Quando ele morrer, causará 600 de Dano Verdadeiro aos inimigos dentro de 1 casa. Cinto do Gigante e Arco Recurvo

Furacão Indomável de Runaan Os ataques do usuário disparam projéteis em 2 inimigos próximos, causando 50% do Dano de Ataque do usuário. Os projéteis podem causar Acerto Crítico, mas não aplicam efeitos ao contato. Arco Recurvo e Capa Negatron

Capa do Eclipse A cada 1,5s, um inimigo aleatório dentro de 3 casas é queimado em 25% da Vida máxima dele ao longo de 10s. Qualquer cura que o alvo receba é reduzida em 50%. O usuário é queimado em 4% da Vida máxima dele a cada segundo e toda a cura recebida por ele é reduzida em 50%. Cinto do Gigante e Cota de Malha

[Único – Apenas um por Campeão]

Armadura de Warmog Sacrificial Concede 1.800 de Vida adicional (incluindo componentes). O usuário sofre 100 de Dano Verdadeiro por segundo. Cinto do Gigante e Cinto do Gigante

Zéfiro Turbulento No início do combate, o usuário invoca um furacão no lado oposto da arena que remove do combate o inimigo mais próximo por 8s. Quando o inimigo voltar à luta, ele receberá 30 de Dano de Ataque e 30 de Poder de Habilidade pelo resto do combate. Ignora imunidade contra CG. Cinto do Gigante e Capa Negatron

[Único – Apenas um por Campeão]

Placa Gargolítica da Imortalidade O usuário se cura em 45 de Vida a cada 2s para cada unidade que o esteja alvejando. Capa Negatron e Cota de Malha

Colete Espinhoso Refratado Concede 200 de Armadura adicional (incluindo componentes). Cota de Malha e Cota de Malha

Garra do Dragão Refratada Reduz o Dano Mágico sofrido em 15%. Capa Negatron e Capa Negatron

Anula o dano adicional de Acertos Críticos sofridos.

Canhão Necromante Aumenta o Alcance de Ataque do usuário em 1 casa. Além disso, o usuário recebe +40% de Velocidade de Ataque adicional caso não haja inimigos dentro de 2 casas. Arco Recurvo e Arco Recurvo