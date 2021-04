Notas da atualização 11.8 do TFT

A atualização final do Teamfight Tactics para Destinos: Festival das Feras está definida para chegar hoje, apresentando algumas mudanças de balanceamento arriscadas e o Conjunto Cinco Contestação nos servidores APT.

A atualização 11.8 seguirá a tradição do TFT de ajustar o balanceamento e as mudanças do sistema para criar uma experiência divertida de servidor ativo durante as duas semanas finais de um conjunto. O designer de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer e sua equipe querem fornecer “momentos memoráveis” do Conjunto 4.5 deixando as coisas “insanas” com mudanças de balanceamento, ajustando Lanternas da Sorte, aumentando os espólios de Fortuna e melhorando os campeões. Mudanças sensatas também foram feitas, como um enfraquecimento no Medalhão dos Solari de Ferro de 300/350/450 para 300/350/400.

Aqui estão as notas completas da atualização para o Conjunto 4.5, Destinos: Festival das Feras:

Lanternas da Sorte

Um aumento nas Lanternas da Sorte e seus espólios ocorrerão na atualização 11.8. As chances de conseguir uma Lanterna da Sorte eram de uma em quatro durante o Conjunto 4.5. A atualização 11.8 aumentou a taxa de aparecimento, bem como o valor dos espólios nas Lanternas.

Aumentada a frequência e a quantidade de espólios com ouro.

Aumentadas muito as chances de espólio com itens raros (Ajuda de Neeko, Espátula e Força da Natureza).

Agora, em cada partida, há 25% de chance de aparecer uma Lanterna em todos os 3 estágios, em vez de 25% de chance de não aparecer Lanterna alguma.

Mudanças de Caracgerística

Espíritos e Fortuna são as duas características que recebem ajustes de balanceamento na atualização 11.8. Composições usando a característica Espírito eram “secretamente fáceis de jogar”, de acordo com Mortdog. A equipe de balanceamento do TFT quer que Espíritos ainda possa ser jogado durante a última atualização, diminuindo ligeiramente sua velocidade de ataque adicional de 20/35 por cento para 18/30 por cento.

Ao contrário do Espíritos, Fortuna foi fortalecida na atualização 11.8.

Fortuna: o efeito Fortuna (3) com 12 derrotas terá uma nova possibilidade de espólio (40% de chance).

Fortuna: o efeito Fortuna (6) terá uma nova possibilidade bem malvada (4% de chance).

Fortuna: a chance de surgimento da “Bota” no efeito Fortuna (6) aumenta de 1% ⇒ 4%.

A recompensa de 12 derrotas para Fortuna deveria ser oito Forças da Natureza, a pedido de Mortdog, mas quebrou o jogo. Mantendo a recompensa em segredo durante o resumo da atualização, os jogadores terão que atingir a seqüência de 12 derrotas para descobrir o que Mortdog usou como recompensa.

Ajustes de Campeão

Vários enfraquecimentos e fortalecimentos estão ocorrendo na atualização 11.8. Os campeões que dominaram o meta ao longo das últimas atualizações estão sendo levemente enfraquecidos, enquanto outros estão sendo fortalecidos como nunca antes. Apenas Kayle recebeu um fortalecimento “normal”, aumentando o dano da onda de Ascensão Divina de 100/140/350 para 110/150/350.

Enfraquecimentos

Darius – redução de dano ao reconjurar Guilhotina da Fortuna: 25/20/10% ⇒ 25/20/15%

Neeko – dano de Explosão Florescente: 250/350/450 ⇒ 250/325/425

Aurelion Sol – dano de Voz de Relâmpagos: 325/500/1.400 ⇒ 300/475/1.300

Kayle – dano de onda de Ascensão Divina: 100/140/350 ⇒ 110/150/350

Aurelion Sol Voice of Lightning dano reduzido de 325/500/1400 para 300/475/1300.

Lee Sin – Vida: 1.000 ⇒ 999

Samira – dano base de Gatilho Infernal: 15/25 ⇒ 10/20

Buffs

Azir – dano de Decreto do Imperador: 200/350/8.888 ⇒ 225/375/18.888.

Ornn – dano de Debandada: 150/250/750 ⇒ 175/275/9.999

Samira 3 Estrelas – dano base de Gatilho Infernal: /40 ⇒ /777

Sett – dano de Hora do Show: 40/60/400% ⇒ 40/60/800%

Sett – dano secundário de Hora do Show: 20/30/200% ⇒ 20/30/400%

Zilean – intervalo de ressuscitação de Destino Reescrito: 3,5/3/1s ⇒ 3/2/0,5s

Conjunto Cinco Contestação

O final do Conjunto 4.5 Destinos: Festival das Feras significa o lançamento do Conjunto Cinco Contestação. Carregado para os servidores APT já em 13 de abril, o novo conjunto do TFT contém um total de 60 campeões e 27 características.

Os jogadores podem prestar suas últimas homenagens à mecânica de Escolhidos com a atualização 11.8 ou jogá-la ao mar em troca da nova mecânica do Conjnuto Cinco do, Itens Amaldiçoados. A Riot também adicionou uma série de cosméticos legais para acompanhar o Conjunto Cinco, que inclui três novas Pequenas Lendas e duas novas Arenas interativas.

Os jogadores podem começar a testar o Conjunto Cinco nos servidores APT em 13 ou 14 de abril. A data oficial de lançamento do TFT Contestação é 28 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 13 de abril.