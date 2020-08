Notas da atualização 10.16 do Teamfight Tactics

Esta atualização apresenta alguns pequenos ajustes em direção à estabilidade do meta.

O foco da Atualização 10.16 do Teamfight Tactics é buscar bônus de características completas e campeões de três estrelas, junto com pequenos ajustes para a estabilidade do meta.

A atualização 10.15 restaurou uma boa quantidade de balanceamento no meta do TFT, mas alguns ajustes ainda são necessários. Atirador de Elite + Astronauta tem desempenho superior, recebendo um ligeiro enfraquecimento, e os Piratas Espaciais têm um fortalecimento na chance de conseguir itens. Uma nova galáxia também se juntará à briga, no lugar de Nuvem Estelar.

A Atualização 10.16 inclui algumas novas Pequenas Lendas, com versões de uma estrela do Florescer Espiritual de Felpina, Melisma e Plumário. Indo para a Atualização 10.17 do TFT, a maioria das equipes de desenvolvimento da Riot está tirando um tempo de folga na primeira semana da 10.16. Isso significa que a 10.17 será menor, com alguns ajustes e a 10.18 será a próxima atualização completa.

Aqui estão as notas completas da Atualização 10.16 TFT.

Atualização em 4 de agosto às 15h: Algumas alterações foram feitas nas notas de atualização do TFT 10.16 após a publicação, de acordo com o designer principal de jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer.

Os fortalecimentos em Illaoi e Shen de três estrelas, foram removidos.

Lucian e Mordekaiser de três estrelas, foram ligeiramente enfraquecidos.

Pilotos Mech receberam um enfraquecimento em sua habilidade.

Master Yi recebeu um enfraquecimento em seu dano.

Manto da Imobilidade, Manamante e Ezreal receberam um enfraquecimento no efeito que aumenta o custo da próxima habilidade conjurada pelo alvo.

Ajustes foram feitos no artigo para representar as alterações feitas pela equipe do TFT.

Galáxia

Diga adeus à Nuvem Estelar e olá ao Oficina de Desmanche. A nova Galáxia permite que os jogadores vendam um campeão com itens concluídos e os dividam em componentes. Isso inclui itens completos recebidos de Kayn e do carrossel.

Itens

Vários itens de baixo desempenho foram fortalecidos na Atualização 10.16, com Mão da Justiça e Medalhão dos Solari de Ferro procurando ter um maior impacto no meta do TFT.

Mão da Justiça

Cura 50 de Vida ao contato ⇒ concede 50% de cura proveniente do dano causado por habilidades e ataques básicos.

Pistola Laminar Hextec

Sobrecurar com esse item agora gera um escudo (máximo de 400 de Vida).

Medalhão dos Solari de Ferro

Escudo: 250/275/350 ⇒ 250/300/375.

Furacão de Runaan

Multiplicador de DdA: 70% ⇒ 75%.

Faca de Statikk

Dano principal: 90 ⇒ 85.

Causa 85 de Dano Verdadeiro adicional se o alvo tiver um escudo ou estiver sob efeito de CG.

Quebra-Espada

Chance de desarme: 25% ⇒ 33%.

Características

Vários ajustes foram feitos nas características, como um bônus de velocidade de ataque no Temporal e uma maior chance de conseguir item nos Piratas Espaciais. Os infiltrados também receberam uma correção de erro. Colocar campeões na linha de frente não os levará à linha de trás do seu oponente mais rapidamente.

Temporal

Ganho de Velocidade de Ataque: 8/3,5/1,5/0,75s ⇒ 8/3/1/0,5s

Infiltrados

O tempo do salto dos Infiltrados agora é de 0,6s (colocá-los na linha de frente deixa de fazer com que eles cheguem na retaguarda mais rápido).

Rebelde

Escudo: 150/210/330 ⇒ 150/225/400

Pirata Espacial

Chance de conseguir item: 25% ⇒ 33%.

Vanguarda

Armadura adicional: 125/300/1000 ⇒ 125/300/900.

Efeito Manamante

O aumento de custo do próximo lançamento de feitiço de um alvo, conhecido como efeito manamante, foi reduzido de 40 para 30% para Ezreal, Manto da Imobilidade e Manamante.

Piloto Mech

Dano de Justiça Mech: 700/750/800/850/900/1200/5000 ⇒ 650/700/750/850/900/1200/5000.

Campeões

Um ligeiro aumento de vida foi aplicado a Fiora. Zed pode se tornar um infiltrador de meio e final do jogo, graças ao seu aumento de roubo de dano em duas e três estrelas. E diga adeus àqueles meeps do Bardo, já que ele recebeu uma redução de mana em sua versão uma estrela.

Fiora

Vida: 450 ⇒ 500.

Zed

Roubo de DdA: 20/25/40% ⇒ 20/33/50%.

Bardo

Mana passivo: 8/20/90 ⇒ 5/20/90.

Fizz

Dano de Lançar Isca: 400/550/4000 ⇒ 350/550/4000.

Master Yi

Dano Verdadeiro adicional de O Escolhido: 75/100/175 ⇒ 75/100/150.

Jhin

Velocidade de Ataque: 0,9/0,95/1,2 ⇒ 0,85/0,9/1,2.

Teemo

Velocidade de Ataque: 1,0 ⇒ 0,95.

Gangplank

Dano de Golpe Orbital: 450/600/9001 ⇒ 550/700/9001.

Características Completas

Não é sempre no ranking do TFT que os jogadores buscam traços como nove Rebeldes ou nove Guardiãs Estelares. Para incentivar vários estilos de jogo, a equipe de desenvolvimento aprimorou várias características em seu nível máximo.

Rebelde (9) – fortalecimento de Vida e dano: 330 e 15% ⇒ 400 e 20%

Guardiãs Estelares (9) – Mana: 45 ⇒ 60

Máquina de Combate (8) – dano/cura: 880 ⇒ 1000

Estrela Negra (8) – Dano de Ataque e Poder de Habilidade: 38 ⇒ 48

Infiltrado (6) – Velocidade de Ataque: 120% ⇒ 150%

Fortalecimentos de Três Estrelas

Semelhante às características completas, o fortalecimento de uma variedade de campeões de três estrelas deve fornecer opções adicionais aos jogadores ao entrar em composições no final do jogo. Alguns campeões do TFT que podem ter um grande impacto são Illaoi, Ahri, Blitzcrank, Mordekaiser, Nautilus, Ezreal, Vi, Rumble e Riven.

Leona

Redução de dano de Barreira Cibernética: 200 ⇒ 400.

Malphite

Escudo Energético: 60% ⇒ 70%.

Poppy

Dano de Arremesso de Escudo: 200 ⇒ 225.

Escudo de Arremesso de Escudo: 400 ⇒ 450.

Ziggs

Dano de Bomba!: 550 ⇒ 600.

Ahri

Dano de Orbe da Ilusão: 375 ⇒ 425.

Annie

Dano de Fogo Protetor Galáctico: 600 ⇒ 700.

Escudo de Fogo Protetor Galáctico: 700 ⇒ 800.

Blitzcrank

Dano de Puxão Biônico: 850 ⇒ 1337.

Darius

Dano de Guilhotina Temível: 800 ⇒ 888.

Lucian

Dano de Perseguição Implacável: 550 ⇒ 600.

Mordekaiser

Escudo de Indestrutível: 800 ⇒ 850.

Nautilus

Dano de Cratera de Impacto: 400 ⇒ 500.

Duração base do atordoamento: 5s ⇒ 6s.

Ezreal

Dano de P.E.M.: 400 ⇒ 800.

Rumble

Dano de Cospe-Fogo: 1500 ⇒ 1650.

Vi

Dano de Habilidade: 1100 ⇒ 1350.

Dano secundário da habilidade: 500 ⇒ 600.

Vayne

DdA de Hora Final: 225% ⇒ 275%.

Gnar

Vida ao se transformar: 4000 ⇒ 5000.

Riven

Dano base de Golpe de Energia: 450 ⇒ 600.

Escudo de Golpe de Energia: 1000 ⇒ 1200.

Dano final de Golpe de Energia: 1000 ⇒ 1500.

Janna

Duração do atordoamento de Ventania Uivante: 1,5s ⇒ 8s.

Pequenas Lendas

Felpina

Melisma

Plumário

Os jogadores podem encontrar Felpina, Melisma e Plumário na loja do TFT para comprar suas variantes logo após o lançamento da Atualização 10.16. Versões de uma estrela estavam disponíveis no PBE na semana passada, revelando como as outras variações podem parecer.

A Atualização 10.16 do TFT será lançada no dia 5 de agosto.

