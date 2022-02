Notas completas da atualização 12.3 de TFT

Alguns pequenos ajustes de balanceamento serão feitos na atualização 12.3 de Teamfight Tactics, a última do Conjunto Seis, Bugigangas e Engenhocas, antes do Conjunto 6,5.

A maioria dos grandes enfraquecimentos e fortalecimentos aconteceu na atualização secundária 12.2B do TFT, enquanto alguns outros ficaram para a atualização 12.3. Em vez de fazer mudanças divertidas na última atualização do Conjunto Seis, a equipe se dedicou ao que vem por aí no Conjunto 6,5 de TFT, Noites de Neon.

Ao todo, cinco novas características chegam na segunda metade da temporada e duas serão reformuladas (Socialite e Colosso). Mais de 20 novos campeões entram para o jogo no Conjunto 6,5, além de mais de 80 Aprimoramentos Hextec. No PBE, o Conjunto 6,5, Noites de Neon, já está no ar. O lançamento oficial nos servidores ativos será em 14 de fevereiro.

Confira todos os fortalecimentos e enfraquecimentos da atualização 12.3 do Conjunto Seis de TFT.

Mudanças nos sistemas

A atualização 12.3 faz uma mudança significativa ao sistema do Tomo das Características.

Zero a quatro características ativas e inativas: escolhe entre quatro características aleatórias

Cinco a seis características ativas e inativas: um emblema adequado entre quatro opções

Sete a oito características ativas e inativas: dois emblemas adequados entre quatro opções

Nove a dez características ativas e inativas: três emblemas adequados entre quatro opções

Onze ou mais características ativas e inativas: todos os quatro emblemas são adequados

Aprimoramentos Prismáticos de Características

Para impedir que o seu Aprimoramento Hextec seja inútil, a equipe de balanceamento de TFT removeu os Aprimoramentos Prismáticos de Coroa e de Alma como segunda e terceira opção, a não ser quando o jogador tem o primeiro efeito da característica ativo.

As duas exceções para isso são a Coroa do Mutante, que ainda é oferecida com apenas duas unidades Mutantes em jogo, e a Coroa do Mercenário, que ainda é oferecida com apenas duas unidades Mercenárias em jogo.

Aprimoramentos Hextec

O Tabuleiro de Fogo Solar foi aprimorado, aumentando a duração da queimadura para 10 segundos, além de aumentar a porcentagem da vida. Os Exilados também foram enfraquecidos com uma e duas unidades, enquanto a cura de Furor da Caçada aumentou nos níveis um e dois.

Arquivos Ancestrais (Tomo das Características): do nível Dourado para o nível Prateado

do nível Dourado para o nível Prateado Exilados I e II: escudo com base na porcentagem de vida reduzido de 35/50% para 30/45%

escudo com base na porcentagem de vida reduzido de 35/50% para 30/45% Pesos-pena: velocidade de ataque reduzida de 30/40/60% para 25/35/55%

velocidade de ataque reduzida de 30/40/60% para 25/35/55% Fortificar: porcentagem de regeneração de vida por segundo reduzida de 3% para 2,5%

porcentagem de regeneração de vida por segundo reduzida de 3% para 2,5% Tabuleiro de Fogo Solar: duração da queimadura aumenta de 8s para 10s

duração da queimadura aumenta de 8s para 10s Tabuleiro de Fogo Solar: queimadura total (ao longo de 10s) com base na porcentagem de vida máxima aumenta de 16% para 20%

queimadura total (ao longo de 10s) com base na porcentagem de vida máxima aumenta de 16% para 20% Furor da Caçada I e II: cura ao abater inimigos aumenta de 300/600 para 400/700

cura ao abater inimigos aumenta de 300/600 para 400/700 Azarões: porcentagem de regeneração de vida por segundo reduzida de 10% para 9%

porcentagem de regeneração de vida por segundo reduzida de 10% para 9% Experiente: ouro adicional aumenta de quatro para oito

ouro adicional aumenta de quatro para oito Gume da Lâmina: dano de ataque reduzido de 25/40/55 para 25/35/50

dano de ataque reduzido de 25/40/55 para 25/35/50 Coração do Mercenário: não concede mais um de ouro

não concede mais um de ouro Coração do Socialite: não concede mais um de ouro

não concede mais um de ouro Sorte Inesperada: ouro aumenta de 15/30/45 para 18/30/45

Características

Somente as características Socialite e Guarda-costas receberam ajustes na atualização 12.3 do TFT.

Socialite (2): regeneração de mana aumenta de três para quatro

regeneração de mana aumenta de três para quatro Guarda-costas: armadura aumenta de 75/150/250/450 para 80/160/250/450

Items

Uma grande atualização de balanceamento também foi feita ao Furacão de Runaan, reduzindo o escalamento de dano de ataque do projétil adicional.

Furacão de Runaan: escalamento de dano de ataque do projétil adicional reduzido de 75% para 70%

Bug fixes

O Coração do Inovador não menciona mais incorretamente que concede um Singed.

As probabilidades de Compras de Luxo agora refletem as mudanças nos níveis oito e nove, implementadas na atualização 12.2.

Talon não abate mais unidades instantaneamente se o sangramento da habilidade acionar o aprimoramento Bomba de Fumaça da vítima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.