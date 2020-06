Mestres no TFT e acima não podem mais jogar ranqueadas com os amigos

A Riot Games fez uma alteração no sistema do Teamfight Tactics que impede que os jogadores no nível Mestre ou superior joguem com amigos no Ranqueado.

Devido a um número crescente de indivíduos que exploram o sistema, os jogadores classificados no nível Mestre e acima só podem fazer fila solo nas ranqueadas. O designer-chefe Stephen “Mortdog” Mortimer diz que não está empolgado por ter que mudar esse sistema, mas considera necessário “para a integridade competitiva nos níveis mais altos”.

“Eu realmente odeio essa mudança”, disse Mort. “Mas tivemos que fazê-la e é a decisão certa.”

A mudança do sistema é resultado de indivíduos explorando o sistema anterior como um meio de subir para níveis mais altos na escada. Isso não estava apenas afetando a integridade competitiva ligada a esses escalões mais altos, mas também causando problemas para outros jogadores nessas partidas, nas quais essas ocorrências estavam ocorrendo.

“Estávamos vendo muitas pessoas fazendo fila com dois amigos e causando problemas a todos na partida para garantir que uma pessoa tivesse mais chances de ganhar”, disse Mort.

A alteração do sistema entrou em vigor imediatamente com a atualização 10.13 do TFT. Mort reconhece que muitos jogadores que jogaram com amigos no nível Mestre e acima em ranqueadas eram inocentes à exploração desse sistema. Mas, devido ao número crescente de indivíduos que não tinham boas intenções, a mudança foi necessária.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de junho.