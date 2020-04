Melhores itens do Conjunto 3 de TFT

O Conjunto Três de Teamfight Tactics, conhecido como TFT: Galáxias, inclui a maior parte dos itens de conjuntos anteriores.

Apesar de os itens manterem os mesmos atributos, a abordagem ao meta e o que os jogadores tentam conseguir com eles mudou. O meta hoje favorece composições com unidades que usam seu feitiço, ou ultimate, várias vezes.

Listamos os melhores itens de TFT: Galáxias com base no que está forte no meta da atualização 10.8.

Nota S

No topo, estão os itens essenciais em qualquer composição. São itens que podem garantir que qualquer campeão carregue o jogo.

Lança de Shojin

A Lança de Shojin combina duas coisas que quase todo campeão precisa: dano e mana. A possibilidade de usar um feitiço diversas vezes em uma luta é útil para Guardiãs Estelares, Feiticeiros, Atiradores de Elite e até Detonadores.

Em TFT: Galáxias, a maior parte dos jogadores tem priorizado feitiços em relação a resistência. O importante é conseguir matar o outro mais rapidamente, e a Lança de Shojin é o item perfeito para isso.

Gume do Infinito

Todos conhecemos aquele um jogador que junta três Gumes do Infinito em Jhin e elimina qualquer campeão inimigo em um golpe só. O Gume do Infinito garante 100% de dano de acerto crítico. É o item que você precisa ocupar nos atiradores para os inimigos nem saberem o que os atingiu. O item será mais bem-aproveitado em campeões que causem dano físico, como Jhin, Kayle, Jinx e Shaco.

Lâmina da Fúria de Guinsoo

Se o Gume é o item essencial de Jhin, Guinsoo é o de Kayle. Seu objetivo é acabar com os inimigos rapidamente, e Guinsoo tem a velocidade de ataque que você precisa. Além de Kayle, você pode aproveitar esse item ao máximo equipando em Caitlyn, Xayah ou Ashe.

Abraço de Seraph

O Abraço de Seraph restaura 20 de mana quando o usuário conjura seu feitiço. Levando em conta que o objetivo é usar o feitiço várias vezes na mesma rodada, é uma boa opção.

O uso do Abraço de Seraph depende exclusivamente do campeão. Se a unidade precisa de 100 ou mais de mana para ativar a habilidade, 20 não serão suficientes. Campeões como Lucian, que precisam de apenas 35 de mana, serão beneficiados.

Colete Espinhoso & Determinação Titânica

O Colete Espinhoso e a Determinação Titânica são os únicos itens defensivos de nota S, e com bons motivos. São esses os itens que você quer ter na linha de frente, porque absorvem dano e causam dano amplificado aos inimigos. São os itens perfeitos para o Supermech. O único problema é que os dois precisam da Cota de Malha, então talvez seja preciso escolher entre um e outro.

Nota A

Esses itens são bons, mas não deveriam ser sua primeira opção. São itens complementares, talvez uma terceira escolha para suas principais fontes de dano ou itens que não são usados nessas unidades.

Quebra-espada

Não há nada mais frustrante que ver suas unidades ficarem paradas até morrerem porque o inimigo tem uma Quebra-espada. É uma boa opção para o atirador do seu time. Ele ganha proteção e a habilidade de desarmar os inimigos por três segundos. Em tempo de TFT, três segundos são mais que suficientes para destruir um inimigo.

Capuz da Morte de Rabadon

Capuz da Morte de Rabadon é o item que faz seu campeão ir de assustador a mortal. Em sua principal fonte de dano, ele representa dano a mais. Em uma unidade como Malphite, que ganha escudo, a proteção seria maior. Tudo depende do que sua composição precisa.

Armadura de Warmog

A Armadura de Warmog é um item defensivo terrivelmente menosprezado. A cura desse item pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Armadura de Warmog é a escolha padrão para a linha de frente, que pode ser de Protetor, Vanguarda ou Lutador. Quando sua principal fonte de dano já tiver os itens que precisa, é hora de dar atenção aos tanques.

Anjo Guardião

Anjo Guardião é outro item defensivo útil que deve ser levado em consideração. Há duas formas de usar esse item: ou equipar na linha de frente para que aguente mais dano ou equipar nas suas fontes de dano, especialmente contra Infiltradores. Anjo Guardião não é uma prioridade, mas é uma boa opção, particularmente nos estágios mais avançados do jogo.

Zéfiro

Zéfiro é o item perfeito para lidar com aquele inimigo que está escondido no cantinho, protegido pelo resto do time. Usar Zéfiro garante tempo suficiente para eliminar ao menos dois inimigos antes de ter que lidar com o dano do atirador. É uma boa opção também contra a composição Piloto Mech-Infiltrador. Zéfiro tira o Supermech de combate e permite que você lide com os Infiltradores antes. Ele funciona melhor em um campeão que possa ser usado em várias posições diferentes sem afetar a eficácia da composição.

Nota B

Aqui, temos itens que podem ser úteis, mas que não devem ser sua primeira ou segunda escolha. São os itens que você faz se tiver so materiais e não conseguir fazer mais nada.

Armadilha de Garra

É a armadilha para os campeões que conjuram a habilidade cedo. Um atordoamento de quatro segundos é suficiente para tirar a unidade do jogo. Armadilha de Garra é um item defensivo confiável, que todo jogador deveria fazer ao menos uma vez.

Eco de Luden

Eco de Luden é a forma mais eficaz de eliminar as unidades que estiverem com pouquíssimos pontos de vida no combate. O Eco de Luden causa dano extra e sobe de nível com o portador. A forma mais eficaz de usá-lo é colocar em um campeão que possa chegar com mais certeza às três estrelas, uma unidade de custo um ou dois.

Arauto de Zeke

O Arauto de Zeke foi ajustado na atualização 10.8. Agora, o item só cobre um espaço para cada lado e concede 30% de velocidade de ataque para os aliados ao alcance. É uma boa opção para os jogadores que querem velocidade de ataque sem precisar fazer a composição Temporal.

Morellonomicon e Efeito Vermelho

Há várias formas de se curar em TFT, seja com feitiços de campeãs como Sona e Soraka ou com o bônus dos Celestiais. A resistência tende a ser forte demais e, nesses casos, é melhor cortar a cura. Morellonomicon e o Efeito Vermelho são os itens feitos nessas situações. Morellonomicon fica melhor em campeões que atinjam diversos alvos com um feitiço. Efeito Vermelho é mais útil em unidades que causam dano físico rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Melany Moncav no Dot Esports no dia 21 de abril.