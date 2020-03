Melhores composições para começar no Conjunto 3 de Teamfight Tactics, Galáxias

A atualização espacial de Teamfight Tactics, 10.6, trouxe um novo conjunto à Convergência, cheio de novas unidades, classes e origens. Pode ser desesperador ter tantas novas opções, mas um fã se dispôs a ajudar.

Wrainbash, jogador de TFT, compilou várias composições usadas por jogadores do Desafiante mundialmente. Na planilha, ele detalha tudo: as melhores sinergias, quais unidades serão suas principais fontes de dano, e até que itens usar. E o posicionamento, que é importante em todo jogo de combate automático, também pode ser encontrado.

Confira três bons exemplos para começar em Galáxias.

Lutadores explosivos

Captura de tela via Mobalytics.gg

LeDuck, ex-jogador profissional de League of Legends, montou uma composição excelente de Detonadores com muito dano, controle de grupo e uma linha de frente.

Suas principais fontes de dano serão Miss Fortune e Jinx, que podem fazer estrago com o bônus de Detonadores. Com Mata-gigantes, Anjo Guardião e Último Suspiro, Jinx pode destruir até os tanques em um piscar de olhos. A passiva dela também garante um grande aumento de velocidade de ataque após cada abate.

Já a Miss Fortune pode destruir inimigos agrupados com sua ultimate, especialmente se equipada com Capuz da Morte de Rabadon e Abraço de Seraph. Você também pode incluir um item defensivo, como Mercúrio, para protegê-la.

Posicionar Blitzcrank no fundo faz com que as principais fontes de dano do inimigo sejam puxadas diretamente para o seu lado. Isso também ajuda a ativar a passiva de Jinx mais rapidamente. Para atrasar os tanques e lutadores inimigos, Cho’Gath e Vi podem mantê-los ocupados por tempo suficiente até que seus outros heróis possam usar as ultimates.

Infiltrados e Mechs

Captura de tela via LoLChess.gg

Essa talvez seja uma das composições mais divertidas que você pode montar e ainda ter chance de vencer.

Sologesang, ex-jogador profissional de LoL, sugere equipar Rumble com itens defensivos, como Armadura de Warmog e Mercúrio, para que o Supermech fique vivo o máximo possível de tempo. Com Centelha Iônica, o Yordle também ajuda a compensar a possível perda de dano que acontece ao combinar três unidades em uma.

Enquanto o Supermech segura o dano na linha de frente, os Infiltrados cuidam dos que estão protegidos no fundo. Equipar Kai’Sa com itens como Morellonomicon, Capuz da Morte de Rabadon e Abraço de Seraph vai fazer com que a Chuva de Mísseis cause muito dano, reduza cura e seja usada mais vezes. E equipar itens de acerto crítico em Shaco, como Gume do Infinito e Canhão Fumegante, permite que o palhaço acabe com os inimigos rapidamente.

Cronoquebra, habilidade de Ekko, congela inimigos e causa dano aos que estão no fundo.

Todas as fichas na Kayle

Captura de tela via LoLChess.gg

Kayle é uma personagem extremamente poderosa que não precisa de muito para se destacar. Então faz sentido que toda uma composição seja criada em torno dela.

Tabzz, ex-jogador profissional de League of Legends, criou uma composição que protege Kayle e permite que ela cause o máximo possível de dano. Em vez de investir em um bônus de seis unidades, o foco dessa composição é juntar seis bônus em perfeita harmonia. A origem Valquíria de Kayle é ignorada, e o foco é apenas no bônus de Mestre das Lâminas, que lhe dá a chance de atacar novamente. Morellonomicon e Lâmina da Fúria de Guinsoo farão com que ela corte cura e ataque mais rapidamente, e Anjo Guardião faz com que sobreviva por mais tempo caso seja o foco do time inimigo.

Para fazer Kayle atacar ainda mais rapidamente, Tabzz sugere juntar unidades Temporais: Ezreal, Wukong, Shen e Blitz. O bônus se aplica a todos os aliados, deixando Kayle mais forte. Sua linha de frente existe apenas para sobreviver o máximo possível, absorvendo dano e causando um pouco de controle de grupo nos inimigos. Isso ajuda Kayle a dizimar as unidades inimigas de longe.

O Conjunto Três acabou de ser lançado, então o meta deve ir mudando à medida que saírem atualizações. Mas começar a temporada de Galáxias com essas composições certamente trará uma vantagem no início.

