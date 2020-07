Melhores composições da Atualização 10.15 de Teamfight Tactics

A Atualização 10.15 restaurou o equilíbrio do meta de Teamfight Tactics, apresentando pelo menos uma dúzia de composições que vale a pena jogar.

Ganhar uma partida na Atualização 10.15 de TFT não é mais sobre Estrela Negra e Protetor. Desde o lançamento da atualização, várias composições retornaram a ser “S” e “A”. Graças ao meta sheet do Wrainbash, que apresenta composições dos melhores jogadores, como Delicious Milk, K3Soju e Sologesang, junto com um detalhamento do meta Mortdog nas semifinais da Cloud9, existem pelo menos 12 composições apresentando o melhor nível de jogadas competitivas e ranqueadas.

Após os fortalecimentos de Master Yi na atualização 10.15, Mestres da Lâmina está de volta ao menu. É uma composição poderosa, mas não a melhor devido à necessidade de um Yi três estrelas, ao mesmo tempo em que também precisa de itens específicos: Espada do Rei Destruído, Canhão Fumegante, Capuz da Morte de Rabadon e Mercúrio. Mestres da Lâmina é melhor executado dentro da galáxia binária.

Imagem via LoLChess.gg

Outras menções honrosas incluem o retorno de Vanguarda Místico, Cibernático, Shredder, Guardiãs Estelares e Peeba. Mas, no topo da maioria das listas de melhores da Atualização 10.15 do TFT , há três que são mais usados: Astro Sniper, Mech e os bons e velhos rebeldes.

Astro Sniper

Imagem via Mobalytics

Teemo é o carregador principal nas quatro versões do Astro Sniper, seguido por Jhin. Os itens necessários para o Teemo incluem Efeito Azul e Morellonomicon. Um terceiro item pode ser Rabadon, Eco de Luden ou Manopla Adornada. A sinergia entre Gnar e Teemo é fundamental, colocando Teemo na linha de trás do Astronauta / Lutador.

A colocação de itens defensivos em unidades como Gnar também é importante, fornecendo uma boa proteção de linha de frente para os atiradores de elite. Bons itens defensivos incluem Colete Espinhoso e Coreção Congelado. Uma vez resolvido o Teemo e a linha de frente, itens como Gume do Infinito e Último Sussurro são ideais em Jhin.

Mech

Imagem via LoLchess.gg

Mechas retornou ao status de primeiro nível em TFT, graças ao poder de Shaco com os itens certos e um bônus para Viktor. Sedenta por Sangue e Anjo Guardião ainda são os dois principais itens a serem colocados em Shaco, enquanto Morellonimicon, Efeito Azul e Rabadon são ideais em Viktor.

As opções de jogos iniciais incluem Vanguard e Infiltrator, embora quaisquer duas estrelas poderosas façam o truque. Os primeiros itens a serem pegados incluem Lágrima, Colete e Luvas. O objetivo é fazer a transição para o mech no meio do jogo com Annie, Rumble e Fizz. O emparelhamento entre Cassiopeia e Karma fortalecerá a construção no meio do jogo, assim como Shaco e Viktor. Mantenha um Ziggs por perto até o final do jogo e depois deslize no Gangplank.

Rebeldes

Imagem via LoLchess.gg

Os aficionados por Master Yi e Jinx colocaram os rebeldes de volta no nível S do TFT . As primeiras aquisições incluem Ziggs, Master Yi, Yasuo e Zed. Ezreal é um detonador ideal para combinar com Jinx, pois ela é a principal carregadora. Os itens necessários para Jinx incluem Efeito Vermelho, Lâmina Mortal e Mata-Gigantes. Os primeiros itens a serem adquiridos incluem Espada, Arco e Colete.

No final do jogo, é melhor pegar o Gangplank e colocá-lo na linha de frente com duas estrelas, junto com Aurelion Sol na retaguarda. Os itens do Gangplank incluem Anjo Guardião e Último Sussurro, enquanto o Aurelion Sol é melhor com Morellonimicon e Rabadon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de julho.