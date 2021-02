Lendários e Escolhidos de custo 4 dominam o meta de TFT na atualização 11.4

A atualização 11.4 trouxe de volta o meta de Lendários e Escolhidos de custo quatro em Teamfight Tactics.

Após quase três semanas de dominância dos Escolhidos de custo um, a atualização 11.4 de TFT fez com que um meta do Conjunto Quatro, Destinos, voltasse. No chamado Conjunto 4,5 Destinos: Festival das Feras, os Lendários e Escolhidos de custo quatro voltaram a ter desempenho melhor que o resto, segundo dados do MetaTFT que foram publicados no Reddit.

A colocação média das unidades Escolhidas de custo quatro nas partidas subiu de 4,26 para 4,10 entre as atualizações 11.2 e 11.4, segundo dados de jogos do Diamante II ou superior. Elas também foram as unidades Escolhidas mais usadas — 33,7% das vezes, contra 22,4% das unidades Escolhidas de custo um, as próximas da lista.

Quem tem dominado até em relação aos Escolhidos são as unidades Lendárias, campeões de custo cinco que causam dano absurdo aos oponentes. Correr para o nível nove para conseguir um Escolhido de custo cinco continua sendo algo complicado, mas as unidades Escolhidas de custo quatro continuam com a maior parte das vitórias no meta da atualização 11.4.

Os Escolhidos de custo um caíram e não estão mais no topo, mas ainda são opções viáveis. Usar bons itens em um Yasuo Escolhido três estrelas ou Brand Escolhido Mago ainda pode levar você a terminar o jogo entre os quatro melhores. Unidades Escolhidas de duas estrelas, segundo o MetaTFT, são as de pior desempenho e costumam ser ignoradas. Com colocação média de 4,67 na atualização 11.4, os Escolhidos de custo dois só são usados em 15,5% dos jogos.

Não deve sair nenhuma atualização secundária para a 11.4 de TFT. A atualização 11.5 está marcada para 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.