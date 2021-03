Laboratório Loja Frenética chegará ao TFT em abril

O domínio do TFT continua a se expandir por meio do Laboratório.

Uma nova maneira de jogar Teamfight Tactics será lançada em abril com o lançamento do Conjunto 5 Contestação, a Riot Games anunciou.

Loja Frenética, um novo modo laboratório dentro do TFT, estará disponível para jogar em 28 de abril com o lançamento do Conjunto 5 Contestação. Semelhante à Legends of Runeterra, os modos Laboratório irão girar. A rotação e a duração de um laboratório serão baseadas em sua popularidade e demanda.

A Riot revelou seu primeiro Laboratório do TFT por meio do anúncio do Conjunto 5 Contestação, um modo de jogo rápido chamado Loja Frenética que inicia com os jogadores tendo 10 de Vida.

Adeus, Conjunto velho, feliz Conjunto novo!✨



Essas são algumas das novidades que virão com TFT: Contestação, previsto para 28 de abril:



🐲Nova Característica: Dracônico

👿CapeTeemo

🧪Laboratórios no TFT com novos modos



📺Assista ao vídeo completo em: https://t.co/5U5PudP5x0 pic.twitter.com/fIZ37zne86 — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) March 12, 2021

Os laboratórios são uma maneira nova e experimental de jogar TFT que terá um “sistema diferente do usado nas ranqueadas atuais”, de acordo com o designer-chefe Stephen “Mortdog” Mortimer. A Vida de um jogador começará em 10, reduzindo em 1 de Vida com uma derrota de rodada. Conforme o jogo entra nas últimas rodadas, a perda de Vida aumentará para “dois e três”.

O Laboratório Loja Frenética não terá juros de ouro e muitos outros sistemas centrais aos quais os jogadores estão acostumados irão operar de forma diferente. Os jogadores podem esperar mudanças nas rodadas de monstros neutros, itens descartados, o sistema de níveis e o carrossel, de acordo com Mortdog. As rodadas de laboratório devem durar cerca de metade do tempo dos jogos regulares. Outros laboratórios serão lançados após o Loja Frenética, embora nenhum detalhe sobre esses modos de jogo tenha sido revelado.

A Riot também revelou quatro dos campeões do Conjunto 5 Contestação: Darius, Garen, Draven e Teemo. O conjunto terá um tema do bem contra o mal, com Darius e Garen enfrentando um ao outro como reis-deuses. Draven retornará ao TFT, estando ausente desde o primeiro conjunto. E Teemo retorna ao Conjunto 5 com poderes iguais aos de um campeão Lendário cujo custo de compra da loja é Vida em vez de ouro.

Os jogadores terão a oportunidade de testar novos campeões e características do Conjunto 5 por meio do servidor APT antes do lançamento do Contestação em 28 de abril. Não se sabe neste momento se o Laboratório Loja Frenética também estará disponível no APT antes do lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de março.