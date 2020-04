Jogador usa Kassadin 3 estrelas para eliminar 6 inimigos em Teamfight Tactics

Um jogador de Teamfight Tactics mostrou exatamente por que o apelido de Kassadin é “Kassawin”.

O jogador de TFT usou o Andarilho do Vazio e venceu uma batalha em que ele estava sozinho contra seis inimigos, publicando hoje o vídeo da jogada insana. Com as várias formas de controle de grupo do campeão, o Kassadin 3 estrelas conseguiu salvar a rodada sozinho.

A Força de Pulso de Kassadin lança uma onda de energia que causa dano e desarma todos os alvos à sua frente, impedindo que usem ataques básicos por 3,5 segundos no nível máximo. Para aumentar o efeito, o jogador equipou Quebra-Espadas em Kass. Mas não era só isso.

Com as novas mudanças aos Manamantes, eles tês um bônus de duas unidades que aumenta o custo de mana da próxima habilidade do inimigo em 40%. Com isso, mesmo que o inimigo não esteja desarmado, leva mais tempo para usar a habilidade.

E, incluindo uma Ashe no time, Kassadin também consegue o bônus de Celestial, que permite que ele cure parte do dano causado com ataques e feitiços. A Pistola Laminar Hextec combina muito bem com o bônus Celestial, fazendo com que Kass cure 25% de todo o dano causado.

Com todos esses fatores, o Kassadin do jogador conseguiu ficar vivo mesmo quando chegou a ficar com um tiquinho de vida. Os oponentes não podiam atacar nem usar habilidades, então o Andarilho do Vazio teve espaço para reinar absoluto na Convergência.

O Kassadin do Conjunto Três pode não ser tão forte quanto o do Conjunto Um, mas o novo funcionamento dos Manamantes pode fazer com que ele volte a ser relevante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 06 de abril.