Jogador de Teamfight Tactics usa Super-Mech de 3 estrelas para destruir sozinho o time inimigo

Um jogador de Teamfight Tactics montou um matador Super-Mech de três estrelas que solou uma equipe inteira, postando o hilário vídeo hoje.

O jogador decidiu vender todas as unidades no tabuleiro e no banco, deixando apenas o trio de três estrelas Rumble, Annie e Fizz. Conseguir isso é difícil, pois são necessários nove de cada campeão para ser funcionar. Mas o fã do TFT conseguiu, e produziu resultados surpreendentes.

Equipado com um Anjo Guardião e duas Determinações Titânicas, o Super-Mech era uma explosão de poder esperando para acontecer. A Determinação Titânica concede às unidades um bônus de dano adicional acumulado quando são atingidas, garantindo também armadura e resistência mágica adicionais. Como o Super-Mech estava sendo atacado por oito inimigos, ele conseguiu 33 stacks em cada Determinação Titânica.

O resultado? Mais de 9.000 de dano em cada unidade inimiga, totalizando 77.995. Além disso, o mech teve que comemorar com a dança icônica de Garen, provocando seu oponente derrotado.

Os desenvolvedores do TFT estão adotando uma abordagem diferente com o Conjunto Três, recompensando jogadores capazes de conquistar campeões difíceis de três custos. A julgar pelo poder devastador do Super-Mech, este jogador certamente desfrutou de sua recompensa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de abril.