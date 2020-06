Guia da atualização intermediária do Conjunto 3: Galáxias de Teamfight Tactics

Ao todo, 14 novos campeões e 3 novas características chegaram a Teamfight Tactics na gigante atualização intermediária:

Imagem via Riot Games

O Conjunto 3: Galáxias recebeu grandes mudanças na atualização 10.12, incluindo ajustes a campeões, características e itens. Alguns rostos familiares estão de volta, mas é praticamente um novo jogo.

Vastinadas e Valquírias saíram do jogo, e Máquina de Combate, Astronauta e Redentora entraram no lugar. Vayne, Teemo e Riven são apenas alguns dos nomes que foram adicionados ao conjunto.

Abaixo, confira todas as origens e campeões para ficar em dia com a atualização intermediária de TFT.

Imagem via Riot Games

Origens

Astronauta

(3) A conjuração de habilidades de Campeões Astronautas custa 30 a menos de Mana.

Campeões: Nautilus (2), Bardo (3), Gnar (4), Teemo (4).

Celestial

Todos os aliados curam-se em parte do cano que causam com habilidades e ataques.

(2) 15% de cura

(4) 40% de cura

(6) 99% de cura

Campeões: Xayah (1), Rakan (2), Xin Zhao (2), Ashe (3), Lulu (5).

Cibernético

Campeões Cibernéticos com ao menos 1 item (componente ou completo) recebem Vida e Dano de Ataque.

(3) 350 de Vida e 40 de Dano de Ataque

(6) 600 de Vida e 80 de Dano de Ataque

Campeões: Fiora (1), Leona (1), Lucian (2), Vayne (3), Vi (3), Irelia (4), Ekko (5).

Estrela Negra

Quando um Campeão aliado morre, os Campeões Estrela Negra recebem Dano de Ataque e Poder de Habilidade.

(2) +8 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

(4) +16 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

(6) +24 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

(8) +32 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

Campeões: Jarvan IV (1), Mordekaiser (2), Shaco (3), Karma (3), Jhin (4), Xerath (5).

Guardiã Estelar

As habilidades conjuradas por Guardiãs Estelares concedem Mana, a qual é distribuída entre as outras Guardiãs Estelares.

(3) 25 de Mana total

(6) 40 de Mana total

(9) 55 de Mana total

Campeãs: Poppy (1), Zoe (1), Ahri (2), Neeko (3), Syndra (3), Soraka (4), Janna (5).

Máquina de Combate

Ao causar ou sofrer 10 instâncias de dano, um campeão Máquina de Combate causa Dano Mágico ao inimigo mais próximo. Se a Vida dele estiver abaixo da metade, ele se cura em vez disso.

(2) 70 de cura ou dano

(4) 160 de cura ou dano

(6) 325 de cura ou dano

(8) 600 de cura ou dano

Campeões: Nocturne (1), Illaoi (1), Kog’Maw (2), Cassiopeia (3), Viktor (4), Urgot (5).

Piloto Mech

(3) No início do combate, 3 Pilotos Mech aleatórios são teleportados para um Supermech.

O Supermech tem as características de seus Pilotos e três de seus itens, escolhidos aleatoriamente, além de receber 60% da Vida e do Dano de Ataque dos Pilotos combinados.

Quando o Supermech morre, os Pilotos são ejetados com 35% de suas Vidas máximas e continuam lutando.

Campeões: Annie (2), Rumble (3), Fizz (4)

Pirata Espacial

Sempre que um Pirata Espacial der um golpe final em um campeão, há uma chance de obter um espólio adicional.

(2) 50% para 1 de ouro

(4) 50% para 1 de ouro e 25% para um item componente

Campeões: Graves (1), Darius (2), Jayce (3), Gangplank (5).

Rebelde

No início do combate, Rebeldes recebem um escudo e dano adicional para cada Rebelde adjacente. O escudo dura 8s.

(3) 150 de escudo 10% de dano

(6) 210 de escudo 12% de dano

(9) 330 de escudo 15% de dano

Campeões: Malphite (1), Ziggs (1), Zed (2), Yasuo (2), Master Yi (3), Jinx (4), Aurelion Sol (5).

Temporal

Todos os aliados recebem 15% de Velocidade de Ataque a cada poucos segundos.

(2) 8s

(4) 3,50s

(6) 1,50s

(8) 0,75s

Campeões: Twisted Fate (1), Caitlyn (1), Shen (2), Blitzcrank (2), Ezreal (3), Riven (4), Wukong (4), Thresh (5).

Classes

Atirador de Elite

(2) Atiradores de Elite causam 10% de dano aumentado para cada casa de distância entre eles e seus alvos.

(4) Atiradores de Elite causam 18% de dano aumentado para cada casa de distância entre eles e seus alvos.

Campeões: Caitlyn (1), Vayne (3), Ashe (3), Jhin (4), Teemo (4).

Demolidor

(2) O dano das habilidades de Demolidores atordoa os alvos por 1,50s (uma vez por conjuração).

Campeões: Ziggs (1), Rumble (3), Gangplank (5).

Detonador

Cada quarto ataque básico de um Detonador dispara ataques adicionais em inimigos aleatórios.

Esses ataques adicionais causam dano igual a ataques básicos, ativam efeitos ao contato e podem causar acertos críticos.

(2) 3 ataques adicionais

(4) 5 ataques adicionais

Campeões: Graves (1), Lucian (2), Kog’Maw (2), Ezreal (3), Jinx (4).

Espaçonave

Inato: Espaçonaves recebem 40 de Mana por segundo, deslocam-se pelo campo de batalha e são imunes a efeitos de restrição de movimento, mas não podem desferir ataques básicos.

Campeão: Aurelion Sol (5).

Feiticeiro

Todos os aliados têm seu Poder de Habilidade aumentado.

(2) 20% de Poder de Habilidade

(4) 45% de Poder de Habilidade

(6) 75% de Poder de Habilidade

Campeões: Twitsted Fate (1), Zoe (1), Ahri (2), Annie (2), Syndra (3), Viktor (4), Xerath (5).

Infiltrado

Inato: No início do combate, Infiltrados movem-se para a retaguarda inimiga.

Eles recebem Velocidade de Ataque por 6s no início do combate, restaurada com eliminações.

(2) 40% de Velocidade de Ataque adicional

(4) 70% de Velocidade de Ataque adicional

(6) 120% de Velocidade de Ataque adicional

Campeões: Nocturne (1), Zed (2), Shaco (3), Fizz (4), Ekko (5)

Lutador

Lutadores ganham Vida máxima adicional.

(2) 350 de Vida adicional

(4) 600 de Vida adicional.

Campeões: Illaoi (1), Malphite (1), Blitzcrank (2), Vi (3), Gnar (4).

Manamante

(2) Os ataques básicos dos Manamantes aumentam o custo de Mana da próxima habilidade de seu alvo em 40%

Campeões: Darius (2), Irelia (4), Thresh (5)

Mestre das Lâminas

Ataques básicos de Mestres das Lâminas têm uma chance de ativar ataques adicionais contra seu alvo.

Esses ataques adicionais causam dano como ataques básicos e ativam efeitos ao contato.

(3) 30% de chance de ativar

(6) 70% de chance de ativar

(9) 100% de chance de ativar

Campeões: Fiora (1), Xayah (1), Yasuo (2), Shen (2), Master Yi (3), Riven (4), Irelia (4)

Místico

Todos os aliados recebem Resistência Mágica.

(2) 50 de Resistência Mágica

(4) 125 de Resistência Mágica

Campeões: Karma (3), Cassiopeia (3), Bardo (3), Soraka (4), Lulu (5).

Protetor

Protetores criam um escudo para si por 4s sempre que conjuram uma habilidade. Esse escudo não acumula.

(2) Escudo de 30% da Vida máxima

(4) Escudo de 40% da Vida máxima

(6) Escudo de 55% da Vida máxima

Campeões: Jarvan IV (1), Rakan (2), Xin Zhao (2), Neeko (3), Urgot (5)

Redentora

(1) Os Ataques básicos de todos os aliados são convertidos em Dano Mágico. Se os aliados forem Guardiãs Estelares, os ataques básicos causam Dano Verdadeiro em vez disso.

Campeã: Janna (5).

Vanguarda

Campeões de Vanguarda recebem Armadura adicional.

(2) 125 de Armadura

(4) 300 de Armadura

(6) 1000 de Armadura

Campeões: Leona (1), Poppy (1), Nautlius (2), Mordekaiser (2), Jayce (3), Wukong (4).

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 10 de junho.