Devo usar o Kayn Azul ou o Vermelho no Teamfight Teamfight?

A tentativa da Riot Games do gênero autobattler, Teamfight Tactics, foi um sucesso instantâneo para os jogadores de League of Legends assim que foi lançado. A disponibilidade do jogo em plataformas móveis e a natureza fácil de jogar fizeram dele o autobattler mais popular.

Embora o TFT tenha um meta rico como o LoL, os autobattlers podem se tornar repetitivos rapidamente, já que existem finitas combinações que você pode experimentar ao longo de uma temporada. A abordagem da Riot para novas atualizações e conjuntos tem sido vital para manter aquela sensação de frescor no TFT, e a mais recente atualização, o Conjunto Quatro: Destinos, tornou-se recentemente disponível.

Apresentando muitos novos campeões, itens e sinergias, a atualização de Destinos do TFT afetou o núcleo do jogo, uma vez que muitos itens foram consideravelmente enfraquecidos. Por melhores que fossem os itens, a natureza aleatória de obtê-los tornava certas composições inúteis. Isso não significa que você pode ignorar os itens de agora em diante, eles ainda podem fazer a diferença e alguns até o ajudarão a tomar decisões para mudar o jogo, como escolher entre Kayn Vermelho (Darkin) ou Azul (Sombra).

Darkin ou Sombra: Em qual você deve transformar Kayn no TFT ?

Kayn chegou ao TFT com o último conjunto, Destinos, e ele é um campeão lendário de custo cinco que aparece no final do jogo. Seu efeito de Classe, “Vulto”, é sobre aumentar seu dano e transformá-lo em um verdadeiro assassino. Seu efeito de Origem “Atormentado” concede a ele a habilidade de se transformar em seu estado Darkin (Vermelho) ou Sombra (Azul) após participar de três rodadas de combate.

Sua forma vermelha permite que Kayn recupere 50 por cento do dano que ele causa com sua habilidade como vida, o que significa que ele se torna muito mais tanque, como em LoL. Sua forma Azul, por outro lado, aumenta sua habilidade básica de causar um dano extra de 75% nos primeiros 10 segundos do combate.

É muito difícil fazer um plano de jogo em torno de qual forma de Kayn você possa usar desde o início, já que você pode nem mesmo pegá-lo no final. Considerando que o TFT gira em torno de rolagens e sorte, sua decisão final sobre a cor será baseada em quais itens você coletou até aquele momento e os campeões ao lado de sua composição existente.

Ambas as formas têm seus altos e baixos, sendo impossível declarar uma como melhor que a outra. Ambos brilham em diferentes situações, e os itens que você terá disponíveis para Kayn afetarão significativamente sua taxa de sucesso com cada uma.

Quando fazer o Kayn azul no TFT?

Se sua composição possuir principalmente tanques e você se encontrar em uma posição em que precisa de mais dano depois de pegar Kayn, preste muita atenção aos seguintes itens.

Gume do Infinito

Pistola Laminar Hextec

Manopla Adornada

Mão da Justiça

Efeito Azul

Qualquer item que aumenta o dano mágico

Ter acesso a um, ou múltiplos, dos itens acima é um sinal claro de que você deve ir de Azul assim que seu Kayn estiver pronto para se transformar. Kayn tem um grande potencial como causador de danos, já que sua habilidade pode ficar fora de controle se ele conseguir acertar apenas um inimigo.

Cada item listado tem algumas coisas em comum, que estão aumentando o dano geral de Kayn e dando a ele um pouco mais de sobrevivência. Com uma linha de frente que pode segurar por alguns segundos, Kayn pode ficar vivo rapidamente e começar a atacar a composição do inimigo como se ela fosse feita de papel.

Considere as posições de seus oponentes também, pois perder um campeão de alto valor como Kayn no início pode custar caro.

Quando fazer o Kayn vermelho no TFT?

Com as ferramentas certas, Kayn pode se tornar uma parte irritante de sua composição, da qual seu inimigo não consegue se livrar. Embora o dano causado por Kayn seja significativamente menor do que sua forma Azul, tornar-se Vermelho permite que ele permaneça na batalha por muito mais tempo.

Em situações em que seus inimigos estão usando vários Anjos Guardiões em seus campeões principais ou usando Zilean, o frenesi de dano inicial de Kayn pode ser desperdiçado, pois ele será superado. Felizmente, ele está equipado com as ferramentas necessárias para jogar o jogo da espera e irá restaurar 50 por cento do dano que ele causa com sua habilidade, Corte Ceifador, quando ficar vermelho.

Itens como Pistola Laminar Hextec e Mão da Justiça também são boas opções para ir de vermelho com Kayn, e qualquer item de tanque será uma vantagem.

Aqui estão os itens de tanque mais populares que beneficiam Kayn.

Capa de Fogo Solar

Anjo Guardião

Resolução Titânica

Se você não tiver os itens acima, também pode ser criativo com qualquer combinação de tanque que tiver em mãos para ajudar Kayn a sobreviver durante a batalha. Depois que Kayn começar a lançar sua habilidade em sua forma vermelha, será muito difícil para seu inimigo se livrar dele e isso deve dar aos seus carregadores algum espaço para respirar para causar mais danos ao longo do tempo.

Considere sua composição também

Por mais impactantes que sejam os itens quando se trata de decidir que caminho seguir com Kayn, sua composição também desempenha um papel importante. Forçar Kayn em uma escalação na qual ele não se encaixa simplesmente reduzirá sua eficácia a zero, apesar de sua forma.

Uma composição que está indo atualmente bem no meta é a Shade Spirit Bomb, na qual Kayn é acompanhado por campeões como Zed, Ahri, Teemo, Yuumi, Evelynn, Kindred e Cassiopeia. A composição tira vantagem dos efeitos de Espírito e Vulto em seus valores máximos, o que habilita ambas as formas de Kayn ao fornecer Velocidade de Ataque e aumentar o Dano Mágico.

Dois membros Místicos do esquadrão também aumentam a capacidade de aguentar danos mágicos para a composição, mesmo que seja só 35 de resistência mágica.

Enquanto esta formação específica permite que Kayn escale em ambas as formas, seu lado vermelho também pode brilhar em composições tanques que tiram vantagem dos efeitos de Patronos e Místicos. Equipes de Iluminados podem levar sua forma Azul ao seu potencial máximo, mas você precisa se concentrar em se manter vivo para obter o máximo dele em uma composição mais frágil.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de setembro.