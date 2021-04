Datas de lançamento do Conjunto 5 de TFT, Contestação, no PBE e nos servidores ativos

O Conjunto Cinco de Teamfight Tactics, Contestação, está chegando e a Riot Games já começa seus testes nesta semana.

Com 13 Origens e 14 Classes, Contestação incluirá 27 características e 60 campeões. É tanta coisa para testar que Contestação, que ficaria disponível no PBE, o servidor de testes do TFT, em 14 de abril, foi antecipado para o dia 13 de abril, segundo a Riot.

A Riot acrescentou que o novo conjunto será lançado nos servidores ativos com a atualização 11.9, confirmando as especulações de que sairia antes do fim do mês. O Conjunto Cinco de TFT, Contestação, será lançado em 28 de abril, com a atualização 11.9.

Para saber mais sobre as características e campeões presentes em Contestação, confira a lista de consulta do PBE, que você pode usar para aprender as novidades mais rapidamente antes de entrar de cabeça nos testes.

Também pode valer a pena conhecer todos os campeões do conjunto e suas habilidades.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 12 de abril.