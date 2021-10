Conjunto 6 de TFT tem 3 campeões gigantes com a nova característica Colosso

A Riot Games revelou que haverá três campeões de tamanho maior que o normal no Conjunto Seis de Teamfight Tactics, Bugigangas e Engenhocas, mudando o número de unidades que os jogadores podem ter em campo.

Já disponível no PBE com a atualização 11.21 e com lançamento oficial marcado para 3 de novembro, o Conjunto Seis, Bugigangas e Engenhocas, dará a chance de jogar TFT com campeões gigantes. Esses campeões são chamados de Colossos e têm o dobro do tamanho das outras unidades. Cada um dos três campeões também tem duas outras características além de Colosso.

Os campeões Colossos ocupam dois espaços do limite de campeões que você pode ter em campo. Se você estiver no nível seis e colocar Cho’Gath em campo, por exemplo, só poderá adicionar mais quatro unidades ao tabuleiro além dele. Para compensar o fato de que haverá uma unidade a menos em campo, os campeões Colossos de TFT foram criados para serem maiores e mais fortes que o normal. Eles também são imunes a efeitos de controle de grupo e recebem menos dano.

Os três campeões do Conjunto Seis de TFT e suas habilidades estão listados abaixo. Os números específicos dos atributos estão sujeitos a mudanças até o lançamento oficial.

Galio

Imagem via Riot Games

Além da característica Colosso, Galio tem as características Socialite e Guarda-Costas. Sua habilidade, Entrada Heroica, deixa Galio invulnerável ao se jogar no maior grupo de inimigos. Inimigos que estiverem dentro de um raio recebem 200/300/2.000 de dano mágico e são arremessados para cima. Quanto mais baixa for a vida máxima do inimigo em comparação à de Galio, mais alto ele será arremessado.

O campeão de custo cinco também tem uma passiva. Quando Galio causar acerto crítico, ele causa 100/150/500 de dano mágico adicional aos inimigos próximos a seu alvo.

Sion

Imagem via Riot Games

Além da característica Colosso, Sion também é Imperial e Protetor. Sion usa sua habilidade, Golpe Demolidor, para atingir todos os inimigos em uma área com controle de grupo. Todos os inimigos nesse raio são arremessados para cima e atordoados por 1/1,5/4 segundos e recebem 400/600/2.500 de dano mágico. No Conjunto Seis, Bugigangas e Engenhocas, Sion é um campeão de custo quatro.

Cho’Gath

Imagem via Riot Games

Cho’Gath é um campeão de custo três que, além da característica Colosso, também é Brutamontes e Mutante. Ele consome os inimigos usando sua habilidade Banquete, que combina bem com a de Tahm Kench. Cho’Gath digere o inimigo com menor vida, causando 500/750/1.500 de dano mágico. Caso o alvo morra, o campeão ganha um acúmulo de Banquete, com máximo de 6/12/999. A cada acúmulo de Banquete, Cho’Gath ganha 2% de vida e tamanho permanentemente.

Você já pode começar a testar os três Colossos do Conjunto Seis de TFT no PBE. O lançamento oficial de Bugigangas e Engenhocas será em 3 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de outubro.