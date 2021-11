Confira todas as mudanças aos itens de TFT no Conjunto 6

Ao todo, 13 itens passaram por mudanças de balanceamento para o lançamento do Conjunto Seis de Teamfight Tactics, Bugigangas e Engenhocas.

Devido aos mais de 140 possíveis Aprimoramentos Hextec do Conjunto Seis de TFT, vários itens receberam ajustes para o lançamento oficial, em 3 de novembro. As mudanças pelas quais esses itens passaram em Bugigangas e Engenhocas se alinham com o conjunto, mas ainda impedem que um item específico seja muito dominante em relação aos outros.

De uma reformulação ao Cajado do Arcanjo e à Garra da Banshee a um enfraquecimento à Manopla Adornada, confira todas as mudanças a itens no Conjunto Seis de TFT.

Itens reformulados no Conjunto Seis

Cajado do Arcanjo, Garra da Banshee e Lâmina Mortal foram reformulados no Conjunto Seis de TFT .

Cajado do Arcanjo : A unidade com Cajado do Arcanjo recebe 25 de poder de habilidade a cada quatro segundos

: A unidade com Cajado do Arcanjo recebe 25 de poder de habilidade a cada quatro segundos Garra da Banshee : No início do combate, a unidade com Garra da Banshee e todos os aliados em até uma casa na mesma linha ganham um escudo que bloqueia o dano e os efeitos da primeira habilidade inimiga recebida — até 600 de dano

: No início do combate, a unidade com Garra da Banshee e todos os aliados em até uma casa na mesma linha ganham um escudo que bloqueia o dano e os efeitos da primeira habilidade inimiga recebida — até 600 de dano Garra da Banshee : O item ganha acúmulos com base no dano bloqueado, mas não aumenta o número de escudos

: O item ganha acúmulos com base no dano bloqueado, mas não aumenta o número de escudos Lâmina Mortal: Lâmina Mortal concede 50/75/100 de dano de ataque adicional, incluindo componentes

Itens com novas habilidades e bônus

Ao todo, seis itens de Bugigangas e Engenhocas terão uma nova habilidade ou efeito.

Colete Espinhoso : Colete Espinhoso concede 80 de armadura ao seu portador, incluindo componentes

: Colete Espinhoso concede 80 de armadura ao seu portador, incluindo componentes Pistola Laminar Hextec : Pistola Laminar Hextec agora cura também o aliado com menos vida, mas não concede mais escudo caso recupere mais do que a vida perdida

: Pistola Laminar Hextec agora cura também o aliado com menos vida, mas não concede mais escudo caso recupere mais do que a vida perdida Manopla Adornada : Manopla Adornada concede 10 de poder de habilidade adicional

: Manopla Adornada concede 10 de poder de habilidade adicional Mercúrio : Unidades com Mercúrio terão +20% de velocidade de ataque

: Unidades com Mercúrio terão +20% de velocidade de ataque Furacão de Runaan : Unidades com o Furacão de Runaan têm +10 de dano de ataque. O item não ativa mais efeitos ao contato

: Unidades com o Furacão de Runaan têm +10 de dano de ataque. O item não ativa mais efeitos ao contato Faca de Statikk: Uma unidade com Faca de Statikk recebe +15% de velocidade de ataque

Fortalecimentos e enfraquecimentos a itens no Conjunto Seis

Com base nos testes que aconteceram no PBE antes do lançamento e nas sinergias com os Aprimoramentos Hextec, seis itens receberam alterações de balanceamento.

Colete Espinhoso : Dano em área do Colete Espinhoso foi reduzido de 80/100/150 para 60/80/120

: Dano em área do Colete Espinhoso foi reduzido de 80/100/150 para 60/80/120 Garra de Dragão : O tempo de recarga da bola de fogo da Garra de Dragão foi reduzido para 0,5 segundo e o dano em porcentagem da vida máxima foi reduzido de 30% para 18%

: O tempo de recarga da bola de fogo da Garra de Dragão foi reduzido para 0,5 segundo e o dano em porcentagem da vida máxima foi reduzido de 30% para 18% Mata-gigantes : O limite de dano adicional da Mata-gigantes aumentou de 1.600 para 1.800

: O limite de dano adicional da Mata-gigantes aumentou de 1.600 para 1.800 Mão da Justiça : O dano de ataque/poder de habilidade adicional, ou roubo de vida, da Mão da Justiça foi reduzido de 35 para 30

: O dano de ataque/poder de habilidade adicional, ou roubo de vida, da Mão da Justiça foi reduzido de 35 para 30 Manopla Adornada : O dano adicional de acerto crítico da Manopla Adornada foi reduzido de 40% para 30%

: O dano adicional de acerto crítico da Manopla Adornada foi reduzido de 40% para 30% Canhão Fumegante: A velocidade de ataque total do Canhão Fumegante aumentou de 40% para 50%

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de novembro.