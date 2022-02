Confira as notas completas da atualização 12.4 do Conjunto 6,5 de TFT

Os campeões, características, itens e Aprimoramentos Hextec que ficaram do Conjunto Seis encontram algumas mudanças no Conjunto 6,5.

Novos campeões, Aprimoramentos Hextec e características chegam a Teamfight Tactics com o Conjunto 6,5, Noites de Neon, e a atualização 12.4 do jogo.

Com lançamento nos servidores ativos marcado para 16 de fevereiro, o Conjunto 6,5 de TFT, Noites de Neon, é o que se chama de atualização intermediária. Novas Pequenas Lendas como PROJETO: Abyssia ficam disponíveis em 16 de fevereiro, assim como um novo passe de batalha. As ranqueadas serão reiniciadas e todos os jogadores ficarão um nível abaixo de seu ranque atual — exceto os do nível Mestre, que cairão para o Diamante IV.

Uma nova lista de consulta resume todas as novas características. Mais de 80 novos Aprimoramentos Hextec serão adicionados. Todos os campeões presentes em Noites de Neon e suas habilidades podem ser encontrados aqui. E todas as últimas atualizações do PBE estão aqui.

Confira agora as notas completas da atualização 12.4 do TFT.

Alterações a Aprimoramentos Hextec no Conjunto 6,5

Além dos 80 novos Aprimoramentos Hextec que serão adicionados ao TFT no Conjunto 6,5, Noites de Neon, a atualização 12.4 ainda traz alguns ajustes aos Aprimoramentos já existentes. Aprimoramentos como Escudo Rúnico III e Alma do Defensor foram removidos e muitos dos Aprimoramentos relacionados ao Conjunto Seis agora oferecem, além do efeito ou habilidade anterior, um campeão.

Sobrecarga Química : Sobrecarga Química III removida

: Sobrecarga Química III removida Escudo Rúnico : Escudo Rúnico III removido

: Escudo Rúnico III removido Turíbulo Ardente : velocidade de ataque adicional reduzida de 50% para 40%

: velocidade de ataque adicional reduzida de 50% para 40% Degolador : aumento de custo de mana reduzido de 65% para 50%

: aumento de custo de mana reduzido de 65% para 50% Dueto : vida adicional reduzida de 400 para 200

: vida adicional reduzida de 400 para 200 Em Guarda : duração do desarme reduzida de três segundos para 2,5 segundos

: duração do desarme reduzida de três segundos para 2,5 segundos Aprendizado Perpétuo : poder de habilidade ao sobreviver ao combate aumenta de dois para três, com um total de cinco

: poder de habilidade ao sobreviver ao combate aumenta de dois para três, com um total de cinco Aprendizado Perpétuo : não funciona mais em rodadas PvE

: não funciona mais em rodadas PvE Forja Portátil : fragmentação de armadura/resistência mágica de Cutelo Obsidiano reduzida de 70% para 60%

: fragmentação de armadura/resistência mágica de Cutelo Obsidiano reduzida de 70% para 60% Autorreparo : tempo de reparo aumenta de seis para sete segundos

: tempo de reparo aumenta de seis para sete segundos Coração do Atirador de Elite : agora concede uma Ashe em vez de uma Tristana

: agora concede uma Ashe em vez de uma Tristana Coração do Cano Duplo : agora concede um Corki em vez de um Kog’Maw

: agora concede um Corki em vez de um Kog’Maw Evolução Instável : campeões três estrelas com itens deixaram de receber mais acúmulos do que o esperado

: campeões três estrelas com itens deixaram de receber mais acúmulos do que o esperado Blindagem : agora é acionada uma vez com 50% de vida, concedendo 3 segundos de Invulnerabilidade

: agora é acionada uma vez com 50% de vida, concedendo 3 segundos de Invulnerabilidade Cronômetro Quebrado : não aparece mais no estágio 1-4

: não aparece mais no estágio 1-4 Mente Vazia : só pode aparecer no estágio 1-4

: só pode aparecer no estágio 1-4 Reservas de Ouro : dano máximo reduzido de 60% para 50%

: dano máximo reduzido de 60% para 50% Insígnia do Intelectual : agora concede uma Zyra em vez de um Heimerdinger

: agora concede uma Zyra em vez de um Heimerdinger Precisão Cirúrgica : redução de dano aumenta de 45% para 50%

: redução de dano aumenta de 45% para 50% Lâmina Arcana : escalamento de poder de habilidade do próximo ataque básico depois da conjuração reduzido de 225% para 200%

: escalamento de poder de habilidade do próximo ataque básico depois da conjuração reduzido de 225% para 200% Força Titânica : aparecerá raramente como primeira opção de Aprimoramento

: aparecerá raramente como primeira opção de Aprimoramento Bênção Celestial III : vampirismo universal aumenta de 25% para 35%

: vampirismo universal aumenta de 25% para 35% Implantes Cibernéticos III : vida aumenta de 350 para 450

: vida aumenta de 350 para 450 Alma do Defensor : removido

: removido Compras de Luxo : agora concede cinco de ouro e aparecerá raramente como primeira opção de Aprimoramento

: agora concede cinco de ouro e aparecerá raramente como primeira opção de Aprimoramento Armadura Improvisada III : armadura e resistência mágica aumentam de 75% para 80%

: armadura e resistência mágica aumentam de 75% para 80% Alma do Socialite : agora concede oito de ouro além dos outros efeitos

: agora concede oito de ouro além dos outros efeitos Encanto do Bosque : aparecerá raramente como terceira opção de Aprimoramento

: aparecerá raramente como terceira opção de Aprimoramento Holofote Compartilhado : passa a ser tier Prismático em vez de ser tier Ouro

: passa a ser tier Prismático em vez de ser tier Ouro Holofote Compartilhado: efeito compartilhado aumenta de 100% para 150%

Aprimoramentos de Características que concedem campeões

No Conjunto 6,5 do TFT, os Aprimoramentos Hextec de Características agora concedem campeões, além dos efeitos que já tinham.

Escudo Rúnico : concede um Swain

: concede um Swain Escudo Rúnico II : concede uma Vex

: concede uma Vex Turíbulo Ardente : concede uma Lulu

: concede uma Lulu Degolador : concede um Talon

: concede um Talon Dueto : concede uma Senna

: concede uma Senna Em Guarda : concede um Warwick

: concede um Warwick Aprendizado Perpétuo : concede uma Syndra

: concede uma Syndra Dia do Pagamento : concede uma Ashe

: concede uma Ashe Todos por Um : concede uma Ashe

: concede uma Ashe Piratas : concede uma Quinn

: concede uma Quinn Autorreparo : concede um Zilean

: concede um Zilean Fortificar : concede uma Sejuani

: concede uma Sejuani Pequeninos : concede um Corki

: concede um Corki Eu te Protejo : concede um Blitzcrank

: concede um Blitzcrank Evolução Instável : concede uma Rek’Sai

: concede uma Rek’Sai Blindagem : concede um Cho’Gath

: concede um Cho’Gath Cronômetro Quebrado : concede um Zilean

: concede um Zilean Reservas de Ouro : concede uma Quinn

: concede uma Quinn Injeção Instantânea : concede um Warwick

: concede um Warwick Ferro-velho : concede um Ezreal

: concede um Ezreal Precisão Cirúrgica : concede um Corki

: concede um Corki Bomba de Fumaça : concede um Talon

: concede um Talon Lâmina Arcana : concede um Swain

: concede um Swain Holofote Compartilhado: concede uma Senna

Balanceamento de características no Conjunto 6,5 de TFT

O Conjunto 6,5 de TFT, Noites de Neon, traz as novas características Hextec, Galante, Atacante, Rival e Mandante. Algumas das características existentes tiveram seus números de ativação ajustados e outras, como Socialite e Colosso, foram reformuladas.

Brutamontes: vida adicional aumenta de 125/225/400/700 para 125/225/450/800

vida adicional aumenta de 125/225/400/700 para 125/225/450/800 Desafiante: velocidade de ataque alterada de 30/55/80/130% para 25/55/90/150%

velocidade de ataque alterada de 30/55/80/130% para 25/55/90/150% Quimtec: velocidade de ataque adicional alterada de 15/50/90/135% para 15/40/80/150%

velocidade de ataque adicional alterada de 15/50/90/135% para 15/40/80/150% Quimtec: regeneração de vida máxima por segundo aumenta de 3/5/8/15% para 4/7/10/18%

regeneração de vida máxima por segundo aumenta de 3/5/8/15% para 4/7/10/18% Mecanizado: velocidade de ataque base aumenta de 10/35/70% para 10/40/80%

velocidade de ataque base aumenta de 10/35/70% para 10/40/80% Defensor: duração do atordoamento reduzida de 5s para 4s

duração do atordoamento reduzida de 5s para 4s Colosso: agora recebe um efeito inato de 1.000 de vida adicional Cho’Gath: vida base reduzida de 1.300 para 700 Galio: vida base reduzida de 1.800 para 1.200

agora recebe um efeito inato de 1.000 de vida adicional Inovador: vida base do Urso Mecânico reduzida de 850 para 775

vida base do Urso Mecânico reduzida de 850 para 775 Inovador: vida base do Dragão Hextec reduzida de 1.250 para 1.125

vida base do Dragão Hextec reduzida de 1.250 para 1.125 Inovador: duração do temor do Dragão Hextec reduzida de 3s para 2s

duração do temor do Dragão Hextec reduzida de 3s para 2s Inovador: dano adicional do acerto crítico do Dragão Hextec reduzido de 30% para 10%

dano adicional do acerto crítico do Dragão Hextec reduzido de 30% para 10% Mutante: um efeito (7) foi adicionado para cada variação da característica Mutante – Injetar Adrenalina (7): 100% de chance de ativação e 40 de dano de ataque Mutante – Bioparasita (7): 80% de vampirismo universal Mutante – Cibernético (7): 1.500 de vida e 100 de dano de ataque Mutante – Cibernético (5): vida reduzida de 1.000 para 900 Mutante – Metamorfose (7): 35 de armadura e resistência mágica, 7 de dano de ataque e poder de habilidade a cada 2s (acumula até 5 vezes) Mutante – Rede Sináptica (7): 40 de mana e 50 de poder de habilidade Mutante – Vastinata (7): 80% do dano deles é causado como dano verdadeiro Mutante – Apetite Voraz (7): recebe 40 de dano de ataque e poder de habilidade sempre que um aliado morrer

um efeito (7) foi adicionado para cada variação da característica Sucateiros: Ezreal e Irelia não receberão mais itens como Pistola Laminar Hextec e Morellonomicon

Ezreal e Irelia não receberão mais itens como Pistola Laminar Hextec e Morellonomicon Socialite: agora é um característica 1/2/3/5 Socialite (1): dano adicional reduzido de 20% para 15% Socialite (5): todos os efeitos são dobrados

agora é um característica 1/2/3/5 Cano Duplo : agora é uma característica 2/3/4/5 Cano Duplo: chance de acionamento duplo é de 40/55/70/100% Cano Duplo: dano de ataque é de 10/25/40/60 A dica flutuante da característica Cano Duplo agora especifica que também funciona com conjurações de habilidades

: agora é uma característica 2/3/4/5

Alterações a campeões no Conjunto 6,5 de TFT

Imagem via Riot Games

Os campeões que foram selecionados para continuar no TFT após a atualização intermediária agora têm efeitos VIP associados à característica Galante, recebem alterações de balanceamento e adquirem novas características. E agora Vi é uma campeã de custo quatro.

Custo um

Kassadin : Kassadin agora tem as características Mutante e Intelectual

: Kassadin agora tem as características Mutante e Intelectual Kassadin : vida aumenta de 700 para 750

: vida aumenta de 700 para 750 Ziggs: dano de ataque aumenta de 50 para 55

Custo dois

Blitzcrank : as características de Blitzcrank agora são Sucateiro e Guarda-costas

: as características de Blitzcrank agora são Sucateiro e Guarda-costas Swain : as características de Swain agora são Hextec e Arcanista

: as características de Swain agora são Hextec e Arcanista Swain : dano de Mão da Morte reduzido de 250/340/480 para 225/300/450

: dano de Mão da Morte reduzido de 250/340/480 para 225/300/450 Talon : as características de Talon agora são Galante e Assassino

: as características de Talon agora são Galante e Assassino Talon : dano de Limiar da Lâmina aumenta de 450/625/950 para 450/650/950

: dano de Limiar da Lâmina aumenta de 450/625/950 para 450/650/950 Efeito VIP de Talon: o sangramento de Limiar da Lâmina causa dano verdadeiro e dura 100% a mais

Custo três

Ekko : as características de Ekko agora são Sucateiro, Assassino e Inovador

: as características de Ekko agora são Sucateiro, Assassino e Inovador Ekko : dano de ataque aumenta de 50 para 65

: dano de ataque aumenta de 50 para 65 Ekko: vida aumenta de 650 para 700

vida aumenta de 650 para 700 Ekko : armadura e resistência mágica aumentam de 30 para 40

: armadura e resistência mágica aumentam de 30 para 40 Ekko : dano de Convergência Paralela reduzido de 175/225/375 para 150/200/350

: dano de Convergência Paralela reduzido de 175/225/375 para 150/200/350 Gangplank : dno base de Negociarrr aumenta de 110/150/200 para 120/160/225

: dno base de Negociarrr aumenta de 110/150/200 para 120/160/225 Leona : as características de Leona agora são Galante e Guarda-costas

: as características de Leona agora são Galante e Guarda-costas Efeito VIP de Leona : Leona se cura em 0,8% da vida máxima a cada segundo por cada unidade que a tiver como alvo

: Leona se cura em 0,8% da vida máxima a cada segundo por cada unidade que a tiver como alvo Malzahar : dano de Visões Maléficas reduzido de 650/900/1.100 para 625/875/1.050

: dano de Visões Maléficas reduzido de 650/900/1.100 para 625/875/1.050 Vex : escudo de Espaço Pessoal aumenta de 525/675/850 para 550/700/900

: escudo de Espaço Pessoal aumenta de 525/675/850 para 550/700/900 Vex : armadura e resistência mágica aumentam de 40 para 50

: armadura e resistência mágica aumentam de 40 para 50 Zac : Estica e Puxa agora concede 75% de redução de dano para Zac durante a conjuração da habilidade

: Estica e Puxa agora concede 75% de redução de dano para Zac durante a conjuração da habilidade Zac: dano da habilidade reduzido de 400/525/999 para 300/400/600

Custo quatro

Braum : duração do atordoamento de Quebra-Cofres reduzida de 2/3/6 para 1,75/2,25/8 segundos

: duração do atordoamento de Quebra-Cofres reduzida de 2/3/6 para 1,75/2,25/8 segundos Orianna : dano da habilidade reduzido de 350/550/1.200 para 300/450/1.200

: dano da habilidade reduzido de 350/550/1.200 para 300/450/1.200 Vi : as características de Vi agora são Rival, Defensor e Brutamontes

: as características de Vi agora são Rival, Defensor e Brutamontes Vi: vida reduzida de 1.000 para 900

Custo cinco

Galio : dano de Entrada Colossal reduzido de 200/300/9.001 para 150/225/9.001

: dano de Entrada Colossal reduzido de 200/300/9.001 para 150/225/9.001 Galio : duração do atordoamento de Entrada Colossal alterado de 1,5/1,75/9,5 para 1/1,5/10

: duração do atordoamento de Entrada Colossal alterado de 1,5/1,75/9,5 para 1/1,5/10 Galio : Entrada Colossal agora causa 5% da vida máxima do Galio como dano

: Entrada Colossal agora causa 5% da vida máxima do Galio como dano Jinx : as características de Jinx agora são Rival, Sucateira e Cano Duplo

: as características de Jinx agora são Rival, Sucateira e Cano Duplo Jinx : escalamento do dano de ataque de Lança-Mísseis aumenta de 200/210/888% para 220/230/888%

: escalamento do dano de ataque de Lança-Mísseis aumenta de 200/210/888% para 220/230/888% Jinx : depois da conjuração de Super Mega Míssil da Morte, Jinx atacará alvos válidos aleatórios com cada ataque básico

: depois da conjuração de Super Mega Míssil da Morte, Jinx atacará alvos válidos aleatórios com cada ataque básico Tahm Kench: dano ajustado de 900/1.350/30.000 para 900/1.350/30.000

Alterações a itens no Conjunto 6,5

Anjo Guardião não faz mais parte de TFT com o Conjunto 6,5 e a atualização 12.4. Ele será substituído por Limiar da Noite, usando os mesmos componentes de Anjo Guardião e mecânicas similares, mas com algo diferente.

Anjo Guardião: removido

removido Limiar da Noite : adicionado

: adicionado Limiar da Noite : na primeira vez que o usuário fica com menos de 50% de vida, ele entra em modo furtivo por um breve período, tornando-se inalvejável e se livrando de todos os efeitos negativos. Após sair da furtividade, o usuário recebe 40% de velocidade de ataque adicional. É um item único, então cada unidade só pode equipar um.

: na primeira vez que o usuário fica com menos de 50% de vida, ele entra em modo furtivo por um breve período, tornando-se inalvejável e se livrando de todos os efeitos negativos. Após sair da furtividade, o usuário recebe 40% de velocidade de ataque adicional. É um item único, então cada unidade só pode equipar um. Prelúdio da Alvorada (Radiante): Concede 55% de velocidade de ataque adicional depois de sair da furtividade. É ativado uma segunda vez ao ficar com 25% de vida.

