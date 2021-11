Como funcionam os Mercenários no conjunto 6 do TFT

O diretor de design de jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer, revelou todas as tabelas de perdas associadas à nova característica Mercenários durante seu pré-lançamento do Patch Rundown para o conjunto seis do Teamfight Tactics.

A característica Mercenários no conjunto seis do TFT é semelhante às características de espólio do passado, com algumas novas mudanças. O espólio é adicionado a um baú no banco do jogador e só pode ser aberto com uma vitória. Quanto mais perdas um jogador sofre, mais espólios ele pode ganhar. E quanto mais unidades no campo de batalha com a característica Mercenário, também aumenta as chances de melhorar os espólios.

O espólio é determinado por um lançamento de dados. Se um jogador rolar um dado baixo, ele não pode obter outro dado baixo novamente. As chances de dados altos são aumentadas em 5% para cada rodada até conseguir uma rolagem alta. Todo o espólio colocado no baú é visível durante o jogo. Cada uma das tabelas de perdas para Mercenários foi revelada por Mortdog durante sua Análise da atualização 11.22 do Bugigangas e Engenhocas.

Aqui estão as tabelas do Mercenary para TFT Set Six:

Cada tabela é baseada no número de perdas. Para determinar o loot de cinco Mercenários, some três perdas para saber de qual mesa seu loot virá. Quatro derrotas com cinco Mercenary, por exemplo, sairão da tabela de sete derrotas. Mercenário sete tem sua própria mesa. Para cada vitória com sete Mercenários, um dado de ouro é lançado contendo uma das oito recompensas.

Cada tabela de perdas tem nomes como peixe, bolsa, espada e moeda. Esses nomes são os símbolos lançados através dos dados após uma perda e aparecerão em seu baú, junto com o saque total adquirido. As tabelas vão até 12 perdas e os lançamentos baixos terminam na tabela de 10 perdas.

Perdas zero

X / X: Inicia rolagens baixas a um por cento

Peixe / X: Um ouro a 78 por cento

Moeda / X: Dois de ouro a 10 por cento

Bolsa / X: Três de ouro a 10 por cento

Peixe / Peixe: Rolagem alta de quatro de ouro a um por cento

Uma derrota

Moeda / X: Rolagem baixa de dois de ouro a 30 por cento

Bolsa / X: Três de ouro a 10 por cento

Peixe / Moeda: Três de ouro a 5 por cento

Soldado / Moeda: Um campeão de custo três a 15 por cento

Soldado / Peixe: Dois campeões de custo 2 a 10 por cento

Baú / X: Cinco de ouro a 10 por cento

Bolsa / Bolsa: Roalgem alta de um componente de item a 10 por cento

Duas derrotas

Bolsa / X: Rolagem baixa de três de ouro a 15 por cento

Bolsa / Soldado: Rolagem baixa de campeão de custo três a 15 por cento

Bolsa / Peixe: Cinco de ouro a 15 por cento

Baú / X: Cinco de ouro a 15 por cento

Soldado / Peixe: Dois campeões de custo 2 a 20 por cento

Bolsa / Bolsa: Rolagem alta de um componente de item em 20 por cento

Três derrotas

Soldado / X: Rolagem baixa de quatro de ouro a 30 por cento

Espada / Peixe: Componente de ataque em 10 por cento

Concha / Peixe: Componente de defesa em 10 por cento

Livro / Peixe: Componente utilitário em 10 por cento

Kraken / Peixe: Neeko a 10 por cento

Bolsa / Moeda: Seis de ouro a 10 por cento

Soldado / Bolsa: Dois campeões de custo três a 10 por cento

Espada / Espada: Alta rolagem de Luvas do Ladrão a 10 por cento

Quatro derrotas

Soldado / X: Rolagem baixa de quatro de ouro a 25 por cento

Navio / Moeda: Um campeão de quatro de custo mais três de ouro a 30 por cento

Kraken / Moeda: Uma Neeko mais dois de ouro a 10 por cento

Baú / Peixe: Oito de ouro a 10 por cento

Espada / X: Oito de ouro a 10 por cento

Espada / Espada: Alta rolagem de Luvas do Ladrão a 15 por cento

Cinco derrotas

Baú / X: Rolagem baixa de cinco de ouro a 10 por cento

Bolsa / Peixe : Rolagem baixa de cinco ouro a 20 por cento

Bolsa / Moeda: Seis de ouro a 20 por cento

Kraken / Baú: Dados Viciados a 10 por cento

Soldado / Baú: Três campeões de custo três a 10 por cento

Baú / Peixe: Oito de ouro a 20 por cento

Livro / Livro: Alta rolagem de Tomo das Características

Seis derrotas

Baú / X: Rolagem baixa de cinco de ouro a 21 por cento

Kraken / Peixe: Neeko a 10 por cento

Bolsa / Bolsa: Componente de item a 10 por cento

Espada / Peixe: Componente de ataque a oito por cento

Concha / Peixe: Componente de defesa a oito por cento

Livro / Peixe: Componente utilitário a oito por cento

Kraken / Moeda: Neeko mais dois de ouro a 10 por cento

Baú / Peixe: Oito de ouro a cinco por cento

Espátula / Peixe: Espátula a 10 por cento

Livro / Livro: Alta rolagem de Tomo das Características a 10 por cento

Soldado / Soldado: Alta rolagem de dois campeões de custo quatro a cinco por cento

Sete derrotas

Livro / X: Rolagem baixa de seis de ouro a 10 por cento

Soldado / Bolsa: Dois campeões de custo três a 20 por cento

Kraken / Soldado: Dados Viciados mais cinco de ouro a cinco por cento

Soldado / Baú: Três campeões de custo três a 30 por cento

Soldado / Soldado: Dois campeões de custo quatro a 20 por cento

Kraken / X: Dez de ouro a cinco por cento

Monstro / Monstro: Rolagem alta de um item e uma Neeko a 10 por cento

Oito derrotas

Espada / X: Rolagem baixa de oito de ouro a 15 por cento

Soldado / Espada: Dois campeões de custo quatro a cinco por cento

Espada / Moeda: Componente de ataque mais dois de ouro a 12 por cento

Livro / Moeda: Componente utilitário mais dois de ouro a 12 por cento

Concha / Moeda: Componente de defesa mais dois ouro a 12 por cento

Kraken / Bolsa: Neeko mais cinco de ouro a 19 por cento

Monstro / X: Dez de ouro a 10 por cento

Monstro / Monstro: Rolagem alta de um item e uma Neeko a 10 por cento

Navio / Navio: Rolagem alta de dois campeões de custo cinco a cinco por cento

Nove derrotas

Navio / X: Rolagem baixa de 10 de ouro a 10 por cento

Soldado / Navio: Três campeões de custo quatro a 10 por cento

Espada / Monstro: Componente de ataque mais uma Neeko a cinco por cento

Livro / Monstro: Componente utilitário mais uma Neeko a cinco por cento

Concha / Monstro: Componente defensivo mais uma Neeko a cinco por cento

Navio / Baú: Um campeão de custo quatro mais 10 de ouro a 20 por cento

Navio / Espada: Um campeão de custo cinco mais 10 de ouro a 11 por cento

Livro / Livro: Rolagem alta de Tomo de Características a quatro por cento

Baú / Baú: Rolagem alta de dois componentes de item a 15 por cento

Espátula / Espátula: Rolagem alta da Força da Natureza a 15 por cento

10 derrotas

Espátula / Moeda: Vinte e cinco de ouro a 10 por cento

Soldado / Navio: Três campeões de custo quatro a 10 por cento

Espada / Monstro: Um componente de ataque e uma Neeko a 10 por cento

Livro / Monstro: Um componente utilitário e uma Neeko a 10 por cento

Concha / Monster: Um componente de defesa e uma Neeko a 10 por cento

Navio / Navio: Um total de dois campeões de custo cinco a 10 por cento

Livro / Livro: Um Tomo de Características a quatro por cento

Baú / Baú: Dois componentes de itens a 20 por cento

Espátula / Espátula: Rolagem alta de uma Força da Natureza em 15 por cento

11 perdas

Espátula / Bolsa: Cinquenta de ouro a 10 por cento

Espátula / Livro: Um Cálice de Poder, um Arauto de Zeke e 10 de ouro a 12 por cento

Espátula / Concha: Uma Garra de Dragão, um Colete Espinhoso e 10 de ouro a 11 por cento

Espátula / Espada: Duas Luvas de Ladrão e 10 de ouro a 11 por cento

Espátula / Soldado: Dois Dados Viciados e dois campeões de custo quatro a 10 por cento

Livro / Livro: Um Tomo de Características a 15 por cento

Baú / Baú: Dois componentes de itens a 11 por cento

Kraken / Kraken: Um item e uma Neeko a 10 por cento

Espátula / Espátula: Uma Força da Natureza a 10 por cento

12 derrotas

Espátula / Ouro: Cinquenta de ouro a um por cento

Espátula / Livro: Um Cálice de Poder, um Arauto de Zeke e 10 de ouro a 12 por cento

Espátula / Concha: Uma Garra de Dragão, um Colete Espinhoso e 10 de ouro a 11 por cento

Espátula / Espada: Duas Luvas do Ladrão e 10 de ouro a 11 por cento

Espátula / Soldado: Dois Dados Viciados e dois campeões de custo quatro a 10 por cento

Espátula / Navio: Dois campeões de custo cinco a 10 por cento

Espátula / Kraken: Um item completo e duas Neekos a 15 por cento

Espátula / Baú: Um item completo aleatório e dois componentes a 15 por cento

Espátula / Espátula: Uma Força da Natureza a 15 por cento

Tabela de sete mercenários

Um item e quatro de ouro a 50 por cento

Uma espátula a oito por cento

Um campeão de custo cinco e seis ouro a 15 por cento

Luvas do Ladrão a três por cento

Dois campeões de custo cinco a 10 por cento

Três itens a um por cento

Uma Neeko e seis de ouro a 10 por cento

Uma Força da Natureza a três por cento

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de novembro.