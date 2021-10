Atualização do Conjunto 6 no PBE de TFT, 20 de outubro: Lux enfraquecida, Glutão recebe ajustes

O Conjunto Seis de Teamfight Tactics, Bugigangas e Engenhocas, está há um dia no PBE, com direito a jogadas insanas e vários erros já corrigidos na atualização de hoje.

Marcada para as 16h BRT, a atualização de 20 de outubro ao PBE de TFT resolverá um erro no Portal de Zz’Rot, que fazia o jogo travar, além de balancear alguns campeões e Aprimoramentos Hextec. Com vários pequenos e grandes ajustes, as notas da atualização do PBE foram reveladas hoje pelo diretor de design do jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer.

It was a wild first day of PBE and the team got a lot of work done. Still a LOT more to do though, so keep those bug reports coming.



Here's the patch notes for todays deploy. As always, PBE goes down around Noon-ish PT and could be down for 30min-3 hours. pic.twitter.com/36iGVAABH8 — Riot Mort (@Mortdog) October 20, 2021

Ao longo do primeiro dia no PBE, Lux mostrou seu poder no Conjunto Seis de TFT com itens como o Capuz da Morte de Rabadon, levando a campeã de custo quatro a ser enfraquecida nos níveis de uma e duas estrelas. Seu poder de habilidade foi reduzido de 275/450/1.337 para 225/375/1.337.

Tahm Kench foi outro campeão muito usado no primeiro dia, se alimentando de seus aliados com a característica Glutão e devorando oponentes no campo. Entre os ajustes feitos a Tahm Kench na atualização de hoje do PBE, estão uma mudança a sua habilidade Devorar, que agora causa 35% do dano total a unidades imunes a controle de grupo. O tanque de custo cinco também pode se alimentar na fase de combate, caso esteja na reserva, e não pode mais ganhar dano de ataque da característica Glutão, mas ganha dano de ataque das unidades ofensivas.

Os atributos de cada Tahm Kench agora são combinados em vez de prevalecer o maior. O ganho de atributos por custo da unidade foi ajustado de 5/7/8/10/11 para 5/8/11/14/17 e multiplicado por 15 para a vida.

Alguns dos Aprimoramentos Hextec com mudanças são: Built Different, Featherweights, High Roller, Instant Injection, Knife’s Edge, Lifelong Learning, Shrug it Off, Sunfire Board e Wise Spending.

Os atributos e habilidades ainda estão sujeitos a mudanças diárias no período de testes do Conjunto Seis de TFT no PBE. O Conjunto Seis será lançado oficialmente em 3 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 20 de outubro.