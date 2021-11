Atualização 11.23 de TFT enfraquece Mercenário e Inovador, de acordo com análise da atualização

Duas das mais poderosas características do Conjunto Seis do Teamfight Tactics estão programadas para serem enfraquecidas na atualização 11.23. O designer de jogos, Kent “Riot Kent” Wu, e o diretor de design de jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer, confirmaram as próximas mudanças durante a Análise de atualização de hoje.

A característica Mercenário superou as características de espólios anteriores, como Fortuna, e colocou muitos jogadores entre os quatro primeiros de seus lobbies ao conseguir três unidades antes do tempo. A característica Inovador e seu dragão com sete unidades Inovadoras também estão apresentando desempenho superior no meta da atualização 11.22 do Conjunto Seis do TFT. Ambas as características estão sendo enfraquecidas, conforme revelado hoje durante a Análise da atualização 11.23.

Mercenários

Quantidades de ouro através das jogadas de dados na característica Mercenário estão sendo reduzidas na próxima atualização 11.23. Os jogadores também verão menos recompensas de Kraken (incluindo Ajuda de Neeko) e as recompensas do combo Peixe foram aumentadas de três para quatro derrotas para evitar que jogadores que estão ganhando recebam itens.

Baú / “X”: Ouro reduzido de cinco para quatro.

Espada / “X”: Ouro reduzido de oito para sete.

Kraken / Soldado: Dados Viciados mais cinco de ouro reduzidos para Dados Viciados e dois de ouro.

Sete Mercenários: Item e quatro de ouro transformados em apenas um item.

Sete Mercenários: Neeko e seis de ouro mudados para Neeko e três de ouro.

Sete Mercenários: unidade de custo cinco e seis de ouro alterado para uma unidade de custo cinco e dois de ouro.

Inovadores

A característica Inovador está programada para obter um enfraquecimento geral que reduz os níveis de energia básicos da característica em cerca de 12 por cento com um tabuleiro de uma estrela e cerca de 5 por cento com um tabuleiro de duas estrelas, de acordo com Riot Kent. O Sete Invocadores também está sendo atingido pelo enfraquecimento no dragão que produz, tornando-o mais como uma unidade que “parece neutra em termos de energia”, de acordo com Mortdog.

Vida base enfraquecida de 650/1100/1900 para 475/750/1250.

Dano de ataque básico reduzido de 50/75/100 para 40/50/65.

O modificador de nível de estrela aumentou de 15 para 25 por cento.

O Dragão Hextec agora é imune a controle de grupo.

O alcance do medo da habilidade do Dragão Hextec aumentou para cinco, de modo que atinja todo o tabuleiro.

O alcance de ataque do Dragão Hextec foi reduzido para duas casas.

A duração do medo do Dragão Hextec foi reduzida para três.

O terceiro ataque do Dragão Hextec teve seu dano mágico reduzido para 500.

A habilidade do Dragão Hextec agora aumentará o fortalecimento de dano aos aliados em 50 por cento.

A atualização 11.23 está programada para ocorrer em 17 de novembro. Todas as alterações do conjunto seis do TFT reveladas durante a análise da atualização 11.23 estão sujeitas a alterações antes do lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 14 de novembro.