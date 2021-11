Atualização 11.23 B do Conjunto Seis do TFT enfraquece Katarina e ajusta Sion

A Riot Games lançou uma correção na atualização 11.23 do Teamfight Tactics contendo um ajuste para Sion, um enfraquecimento para Katarina e uma redução de dano para a característica Colosso.

A atualização 11.24 vai durar um mês devido aos feriados e a equipe de balanceamento do TFT queria “resolver algumas coisas”, de acordo com o diretor de design do jogo Stephen “Mortdog” Mortimer. Antes do feriado de Ação de Graças na América do Norte, a atualização 11.23 B aborda Colosso, Mutantes e Katarina, de acordo com as notas reveladas por Mortdog pouco antes do lançamento da atualização.

Here is what the micropatch notes will be (NOT LIVE) Trying to get Sion and Kat to healthier spots, as well as the OP mutant variations.



Please note we do know of some bugs that we sadly can't address until 11.24. It sucks, but reality can sometimes. Thanks for bearing with us. pic.twitter.com/6EORckFhdo — Riot Mort (@Mortdog) November 19, 2021

Katarina : dano de habilidade enfraquecido de 190/240/320 para 180/225/300 e reembolso de mana ajustado para 20 em todo o tabuleiro.

: dano de habilidade enfraquecido de 190/240/320 para 180/225/300 e reembolso de mana ajustado para 20 em todo o tabuleiro. Sion : Vida aumentada para 1.780, armadura e resistência mágica aumentada de 50 para 60 e duração do arremesso da habilidade aumentada de 1 / 1.5 / 4 para 2 / 2.5 / 5. O dano de ataque foi enfraquecido de 130 para 100 e o dano de habilidade foi reduzido de 300/360/750 para 150/200/500.

: Vida aumentada para 1.780, armadura e resistência mágica aumentada de 50 para 60 e duração do arremesso da habilidade aumentada de 1 / 1.5 / 4 para 2 / 2.5 / 5. O dano de ataque foi enfraquecido de 130 para 100 e o dano de habilidade foi reduzido de 300/360/750 para 150/200/500. Colosso : redução de dano reduzida de 30 para 25 por cento.

: redução de dano reduzida de 30 para 25 por cento. Mutante: Dano de ataque do Estrela Negra e poder de habilidade por acúmulo reduzido de 25/40 para 20/30. Dano de ataque de Sabugueiro e poder de habilidade por acúmulo reduzido de 5/10 para 1/2.

A atualização 11.24 conterá uma série de alterações de balanceamento, de acordo com Mortdog. A equipe do TFT planeja melhorar os Aprimoramentos Hextec para fornecer melhores opções no Estágio 1-4. Características e itens de baixo desempenho também estão programados para serem fortalecidos. O Efeito Azul pode receber um retrabalho que aumenta a mana inicial de seu dono para 60 (incluindo componentes) e 20 de mana após lançar sua habilidade.

Um fortalecimento de retrabalho para a característica Quimtec também está planejado, mudando o bônus para oito segundos enquanto adiciona o bônus de velocidade de ataque e Vida em cada um dos quatro pontos de poder. E os problemas dentro do modo Duplas Dinâmicas estão programados para serem resolvidos, junto com campeões trocando alvos.

A data agendada para o lançamento da atualização 11.24 é desconhecida neste momento. Os jogadores podem visualizar algumas das mudanças que virão na próxima atualização no APT a partir de hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de novembro.