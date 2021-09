Atualização 11.17B está no ar, com 3 enfraquecimentos para balancear o meta

Com o objetivo de balancear o meta do Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics para as últimas qualificatórias do Mundial, foi disponibilizada nos servidores ativos uma atualização 11.17B, que enfraquece Aatrox, Nocturne e Vayne.

Chegando aos servidores ativos de TFT no final da tarde de ontem, a atualização 11.17B tenta criar um meta mais saudável. Várias qualificatórias regionais acontecem no início de setembro e o Campeonato Mundial de TFT Contestação, no início de outubro. Ao todo, três campeões do Conjunto 5,5, Aatrox, Nocturne e Vayne, foram enfraquecidos.

Aatrox: mana ajustado de 0/70 para 30/100

Aatrox: cura da habilidade reduzida de 200/300/450 para 200/300/400

Nocturne: dano de ataque reduzido de 80 para 75

Vayne: dano verdadeiro da habilidade reduzido de 70/100/140 para 70/95/120

No nível três estrelas, Nocturne vinha aterrorizando o meta da atualização 11.17 de TFT. O assassino, que destruía os inimigos com Último Sussurro e Furacão de Runaan, agora tem um pouco menos de dano de ataque. Aatrox com três estrelas também era um problema, então seu mana foi enfraquecido e a cura foi reduzida no nível três estrelas. Vayne também foi levemente enfraquecida, mas Kalista foi poupada, por enquanto.

A atualização 11.18 está marcada para 9 de setembro. O objetivo da miniatualização 11.17B era estabilizar o meta das finais regionais da América do Norte e da Oceania, que acontecem em 4 e 5 de setembro. Faltam poucas atualizações para o Campeonato Mundial de TFT Contestação, marcado para outubro.

