As três melhores composições para Teamfight Tactics da Atualização 10.9

Uma nova atualização do Teamfight Tactics significa novas estratégias.

O jogador de TFT Wrainbash mais uma vez compilou uma lista de composições do meta usadas pelos jogadores do Challenger na Atualização 10.9. Embora algumas sinergias permaneçam como concorrentes de primeira linha, como o Brawlin ‘Blasters, alguns novos desafiantes podem ajudá-lo a subir rapidamente.

Aqui estão três composições do meta que ajudarão você a subir a escada da Atualização 10.9.

Candyland

Captura de tela via Mobalytics.gg

Nada é mais assustador do que um Yordle com um martelo.

Poppy surgiu como uma força devastadora e imortal. Coloque-a na linha de frente com um Colete Espinhoso, o Capuz da Morte de Rabadon e uma Garra de Dragão e simplesmente observe a carnificina.

O ex-profissional do League of Legends, LeDuck, aconselha os jogadores a fazerem a rolagem em 3-1. Dessa forma, os jogadores podem ter três estrelas de sua Poppy, junto com Twisted Fate e possivelmente Zoe. Em seguida, os jogadores podem coletar Vanguardas, Guardiãs Estelares e Feiticeiros para obter uma sinergia de alto dano e resistência.

Ter uma Leona ou Wukong na frente com Poppy ajudará a conter um ataque do seu oponente. O bônus de Vanguarda fornece armadura adicional, o que tornará a Yordle impenetrável quando emparelhada com itens defensivos.

Seu segundo carregador será Twisted Fate, que deve estar equipado com um Morellonomicon e uma Lança de Shojin. Isso permitirá que o Feiticeiro lance sua habilidade com mais frequência, enquanto simultaneamente corta a cura do inimigo. Coloque o TF no meio da linha de trás para que ele não seja puxado por um Blitzcrank ou atacado por Infiltradores.

Jogadores com dificuldade em encontrar Feiticeiros podem mudar para Vanguardas e Místicos ou completar o bônus de quatro unidades Guardiãs Estelares.

Brawlin ‘Blasters

Captura de tela via LolChess.gg

É bom ver um rosto familiar aparecer ao longo das atualizações.

Os Brawlin ‘Blasters ainda são extremamente viáveis ​​e bastante fáceis de executar. A estratégia é simples, proteja seus carregadores atrás de uma linha de frente robusta.

O ex-profissional de League, Sologesang, aconselha uma corrida de nível oito, para que você possa adquirir unidades de custo mais alto. Jinx é a sua principal escolha, por isso é imperativo que você a passe de nível imediatamente e a equipe com os melhores itens. Ao colocar um Último Sussurro e Mata-Gigantes na Gatilho Desenfrado, você pode combater qualquer composição de tanque que enfrentar. E uma Armadilha de Garra vai deixá-la viva caso um inimigo sobreviva.

No nível oito, os jogadores devem ter uma chance melhor de conseguir a Miss Fortune também. Coloque um Abraço de Seraph e um Rabadon nela, para que ela possa usar a ultimate com mais frequência e causar danos insanos. Um Efeito Vermelho em Ezreal também cortará qualquer cura que seus oponentes tenham.

Sua linha de frente será composta por quatro lutadores, Malphite, Cho’Gath, Vi e Blitzcrank. Com CC pesado e muita vida, os inimigos terão problemas para passar por essa linha de defesa.

Shredder

Captura de tela via Mobalytics.gg

Outra composição com rolagem surgiu nesta atualização, incentivando você a atingir unidades de três estrelas o mais rápido possível.

Na rodada 3-1, os jogadores devem começar a rolar para garantir Xayah, Jarvan IV e Caitlyn, três estrelas. Se Fiora aparecer muito, os jogadores podem investir para tentar levá-la a três estrelas também. Mas é melhor ela ser substituída por Irelia nas fases posteriores do jogo.

LeDuck recomenda três itens principais para Xayah, que fará o papel de carregadora: Último Sussurro para destruir tanques, Gume do Infinito para muito crítico e Mercúrio para evitar o CG. Xayah irá destruir todas as unidades inimigas, enquanto as sinergias com Celestial e Mestre das Lâminas lhe darão curas e ataques extras.

Como Jarvan também será três estrelas, colocar itens de tanque nele é eficiente. Um Colete Espinhoso é ideal, permitindo que ele absorva danos sem esforço. Dois Temporais, Shen e Caitlyn, darão velocidade de ataque extra a todas as suas unidades, especialmente Xayah.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 06 de maio.