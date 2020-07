As 3 melhores composições no meta do Teamfight Tactics da Atualização 10.14

O jogador de Teamfight Tactics, Wrainbash, mais uma vez compilou uma lista de composições usadas pelos jogadores do Desafiante na Atualização 10.14.

A nova atualização do TFT trouxe algumas mudanças importantes no meta do autobattler. Fortalecimentos extensivos para as Guardiões Estelares ajudaram a característica a chegar até a frente do bando. Cibernéticos, por outro lado, foram destronados depois de receber enfraquecimentos para seus bônus de vida e dano de ataque. No entanto, Protetores e Estrelas Negras são boas substituições.

Aqui estão as melhores composições para vencer seus oponentes na Atualização 10.14.

Feiticeiros do Guardião das Estrelas

Com os cibernéticos no banco, as Guardiãs Estelares chegaram ao topo, e estão assustadoras.

A Atualização 10.14 ajustou os totais de mana para cada unidade Guardiã Estelar, ajudando-as a usar suas habilidades mais rapidamente e com mais frequência. O ex-profissional do LoL, LeDuck, recomenda colocar Neeko na frente, equipando-a com um Anjo Guardião e uma Centelha Iônica. Isso deve dar capacidade de sobrevivência, além de diminuir a resistência mágica dos inimigos próximos.

Isso deve ajudar toda a sua frota de Feiticeiras Guardiã Estelares a causar danos devastadores da linha de trás. E colocar um Efeito Azul em Syndra a ajudará a excluir inimigos após inimigos. Isso foi tão problemático que a Riot lançou uma correção que elevou sua mana máxima de 40 para 50. Mas a unidade ainda é capaz de ser sua estrela, especialmente com o Capuz da morte de Rabadon para ter um poder extra.

LeDuck também recomenda o “slow row” no nível sete para subir suas duas carregadoras para 3 estrelas, Neeko e Syndra. E os jogadores podem usar Poppy nos estágios iniciais de um jogo antes de substituí-la por Janna.

Estrela Negra

Os carregadores Estrela Negra Jhin, Jarvan IV e Shaco são mais uma vez campeões a serem temidos.

A Atualização 10.14 foi amigável com as três unidades, especialmente Jhin. O Virtuoso recebeu fortalecimentos no dano de ataque, velocidade de ataque e dano do quarto tiro, deixando-o causar estragos na Convergência. O ex-profissional do LoL Sologesang sugere equipar Jhin com um Último Sussurro e Gume do Infinito para que ele possa derreter o time inimigo um por um. E o Anjo Guardião deve dar-lhe uma segunda chance, caso um infiltrador chegue até ele.

Enquanto Jhin estiver na linha de trás, seu Jarvan armazenará tudo na frente. Um Colete Espinhoso e a Armadura de Warmog ajudarão a mantê-lo vivo e a ganhar tempo. Shaco, armado com uma Sedenta por Sangue e Anjo Guardião, matará o inimigo facilmente.

O bônus de seis unidades Estrelas Negras oferecerá 28 de dano de ataque e poder de habilidade adicionais às suas unidades para cada unidade aliada que morrer. Isso deve ajudar Jhin, Shaco e Xerath a escalar bem ao longo de uma rodada. Jogue uma Ashe no canto para completar o bônus de duas unidades Atiradoras de Elite também.

Protetores

Os protetores estão de volta e mais tanques do que nunca.

Mesmo que a atualização recente não tenha fortalecido a característica diretamente, as unidades Protetoras Jarvan, Rakan e Neeko obtiveram um aumento em sua capacidade de ser tanques. Os jogadores podem escolher combinar Protetores com Atiradores de Elite ou Feiticeiros.

Se você estiver seguindo o caminho dos Feiticeiros, o ex-profissional do LoL Saintvicious sugere colocar um Luden e um Efeito Azul em Syndra para fazê-la carregar. Neeko ainda será a sua linha de frente, então ela precisará de itens de tanque, como Warmog, Colete Espinhoso e Mercúrio. Então, os jogadores podem jogar mais uma Guardiã Estelar, como Janna, e ter um os bônus de três Guardiãs Estelares, quatro Protetores e dois Feiticeiros.

Os jogadores que optarem pela rota dos Atiradores de Elite farão de Jhin o carregador, com um Último Sussurro, Gume do Infinito e Anjo Guardião. Uma Ashe também precisará ser colocada para que você receba o bônus de dois Atiradores de Elite.

Urgot e Xin Zhao também são boas opções para completar o bônus de protetores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 09 de julho.