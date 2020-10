3 melhores composições do meta de Teamfight Tactics na atualização 10.20

Diversas alterações de balanceamento feitas na atualização 10.20 de Teamfight Tactics mudaram os rumos do meta do Conjunto Quatro, Destinos.

Foi compilada uma lista com 10 composições do meta da atualização 10.20 de TFT. Com base no posicionamento das composições de jogadores como Saintvicious, LeDuck e TetardTV, as composições favoritas do momento são Lunar, Zed Espírito, Yasuo Duelistas, Sabugueiro Lutador Caçador, Vanguarda Ahri Místico, Riven, Veigar, Iluminados, Diana e Mestres da Guerra. Com a alteração do sistema na atualização 10.20 que reduz a quantidade de campeões de custo quatro no nível oito, as três melhores composições de TFT exigem que você saiba gerenciar sua economia.

Confira as três melhores composições do meta da atualização 10.20 de TFT.

Lunar

Imagem via Saintvicious

Apesar de a característica Espírito ter sido enfraquecida na atualização 10.20 de TFT, Ahri e seus amigos ainda são fortes junto com os campeões Lunares. Muito disso está relacionado às melhorias feitas a Diana e Lissandra para estabilizar seu início de jogo e ao poder de Aphelios como carregador. Lâmina da Fúria de Guinsoo, Mercúrio e Anjo Guardião são alguns dos itens que funcionam melhor em Aphelios. Outras boas opções são A Sedenta por Sangue, Lança de Shojin e Faca de Statikk. Ahri também é uma carregadora forte com Anjo Guardião, e o Efeito Azul vai bem em Yuumi.

O segredo para a composição de Lunares funcionar é segurar sua economia. Você deve juntar 50 de ouro o mais rapidamente possível, depois tentar levar Lissandra e Diana para 3 estrelas e obter quatro campeões Espírito no nível cinco. Ao conseguir levar Lissandra e Diana para 3 estrelas, tente subir para o nível sete e obter Aphelios 3 estrelas, segundo Saintvicious. Lembre-se de nunca colocar mais de dois itens na Lissandra ou Diana, no entanto, porque é importante priorizar que Aphelios vá para quatro estrelas no início da batalha.

Duelistas

Imagem via JinxedJK Mobalytics

Duelista tem sido uma característica forte no início do jogo durante o Conjunto Quatro de TFT, mas ficava muito fraca nos estágios mais avançados. Graças a um fortalecimento à velocidade de ataque e mana inicial de Jax, além de uma redução de poder dos Cultistas, os Duelistas passaram a ser uma composição de tier S, com Yasuo como carregador. Alguns dos itens principais a equipar em Yasuo são Gume do Infinito, Mercúrio e Determinação Titânica. Outros, como Mão da Justiça e Mata-Gigantes, também funcionam, mas Mercúrio é importante para que Yasuo não seja derretido por oponentes.

Kalista é uma boa carregadora, especialmente usando itens como Furacão de Runaan e Canhão Fumegante. Se conseguir um Lee Sin, Efeito Azul e itens defensivos funcionam bem com ele. É bom tentar um Yasuo 3 estrelas no nível cinco. Quando conseguir, junte dinheiro para o nível nove se não conseguir o item de Espátula para os Duelistas e tente adicionar Zilean. Se conseguir o item, feche os oito Duelistas e comece a tentar levar outros campeões, como Kalista ou Jax, para 3 estrelas.

Zed Espírito

Imagem via Saintvicious

Zed era um carregador poderoso antes da atualização 10.20, e ainda pode ser se estiver junto com quatro Espíritos e dois Místicos. Nessa composição, é necessário usar Canhão Fumegante e Mercúrio em Zed, para que ele consiga se manter como carregador principal. Outros bons itens são Lâmina da Fúria de Guinsoo, Mão da Justiça e Furacão de Runaan. Vulto é uma característica difícil de fazer funcionar no início do jogo e exige que você use três Cultistas e Zed.

Guarde dinheiro para o nível sete e busque o Zed 3 estrelas, enquanto compra campeões como Ahri para fechar os quatro Espíritos. Se Zed não estiver batendo, suba para o nível oito e busque Kayn, segundo Saintvicious. Ahri funciona como segunda carregadora com Anjo Guardião e um item de velocidade de ataque. Kayn também funciona como segundo carregador com Pistola Laminar Hextec, Manopla Adornada e Mercúrio e deve ser seu principal carregador caso você não consiga o Zed 3 estrelas. Se conseguir o nível nove e Kayn já estiver em jogo, você também pode considerar adicionar Lillia.

Menções honrosas

O dano de Veigar pode ter sido enfraquecido, mas um erro foi corrigido e agora ele alveja o inimigo com menos vida atual em vez do que tem menos vida percentual. Há duas opções de composições com Veigar em um guia (em inglês) de Aletheides.

Iluminados são uma boa composição para fazer sem um Escolhido, mas, caso os deuses de TFT concedam um, confira o guia (em inglês) de JinxedJK.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de outubro.