￼As 5 melhores composições do meta do Mundial na atualização 12.7 do TFT

O meta final do Teamfight Tactics para o Conjunto 6.5 Noites de Neon foi estabelecido, apresentando cinco composições da atualização 12.7 que todos deveriam conhecer.

A atualização 12.7 é a atualização do dinheiro, sendo exibida no Campeonato Mundial Bugigangas e Engenhocas que acontece de 29 de abril a 1º de maio. Uma pequena atualização 12.7 B pode ocorrer, mas não deve abalar o meta. Uma primeira olhada no meta do Mundial aconteceu no Last Chance Qualifier de Noites de Neon, destacando composições estabelecidas e algumas versões mais recentes que podem surpreender os oponentes em um lobby.

O ritmo geral do meta do Mundial é mais lento em comparação com outras atualizações durante Noites de Neon, oferecendo aos jogadores a oportunidade de atingir o nível nove. Ao chegar ao nível nove, os jogadores devem começar a fazer a transição de sua composição para um tabuleiro lendário, a fim de obter o primeiro lugar no lobby.

Imagem via AL3XEM

Alguns dos principais carregadores de tabuleiros lendários, de acordo com Wrainbash, são Viktor, Zeri e Kai’Sa. Outra opção é usar Galio como um carregador primário de linha de frente, de acordo com Subzeroark, em conjunto com unidades de custo cinco como Viktor, Jinx e Silco.

Das composições de DdA para PdH, aqui estão as melhores composições da atualização do Mundial no TFT, 12.7.

Composições 4/4/2 Atacante Sucateiro

Um meta devidamente balanceado permitiu que a característica Sucateiro finalmente brilhasse, pois não é mais apagada por carregadores fortes demais. E a melhor maneira de jogar Sucateiro é em conjunto com a característica Atacante, enquanto a parte “dois” da composição pode ser Brutamonte ou Guarda-costa. A composição 4/4/2 conta com Sivir como carregadora principal, com Irelia como carregadora secundária. Ambas dependem de itens de DdA, com Irelia favorecendo Sedenta por Sangue para permanecer viva e Sivir preferindo a Lâmina da Fúria de Guinsoo pela velocidade.

A parte “dois” da composição tem sido tipicamente Sejuani e Vi, Brutamontes na linha de frente em conjunto com Alistar e Jarvan IV. Mas há outra opção, de acordo com Subzeroark, que usa duas unidades Guarda-costas: Braum e Blitzcrank. E para encerrar o tabuleiro no nível oito, eles adicionam Jinx.

Imagem via TwoBiers

Há também a opção de usar seis Hextec com Sivir como a carregadora principal, caso as opções de Sucateiros não se apresentem. Certifique-se de colocar um Mercúrio em Sivir se você estiver usando a opção de seis Hextec, pois ela é sua principal fonte de dano e sua equipe não sobreviverá se ela for atingida por qualquer forma de controle de grupo.

Aprimoramentos Hextec que aumentam o desempenho das composições Atacante/Sucateiro são Ponto Fraco, Falange, Turma do Fundão e Manter a União, de acordo com BunnyMuffins. Golpes Concussivos, Kit de Primeiros Socorros e Desintegrador também são escolhas ideais de Aprimoramentos, de acordo com Wrainbash.

Composição de Inovador com o carregador de sua preferência

Semelhante ao Sucateiro, a característica Inovador pode mais uma vez brilhar no meta da 12.7. Jhin é o carregador primário ideal dentro da composição, usando itens de DdA como Mata-Gigantes, Último Suspiro e Gume do Infinito. Mas ele não é o único carregador que funciona dentro das cinco composições de Inovador, com Kha’Zix aparecendo em cena, junto com Jayce durante o final do jogo e até Irelia, dependendo do meta do lobby.

Imagem via LeDuck

Se conseguir atingir o nível nove com a versão de Innovadores, os jogadores devem considerar usar sete unidades Inoadoras ou fazer a transição para um tabuleiro de cinco Inovador/lendários. As escolhas populares de Aprimoramentos Hextec incluem Armadura Improvisada, Manter a União e quaisquer Aprimoramentos da característica Inovador.

Composições de Mutante

Rede Sináptica ainda é uma opção viável de Mutantes para usar. Mas a novidade agora é Apetite Voraz com Kai’Sa como a carregadora principal, como visto durante o Last Chance Qualifier. Itens-chave para usar em Kai’Sa incluem Mercúrio, Lâmina da Fúria de Guinsoo, Mão da Justiça, Limiar da Noite e Pistola Lâminar Hextec.

Imagem via LeDuck

Kha’Zix é o carregador secundário dentro da compilação Mutante Apetite Voraz, melhor equipado com itens como Canhão Fumegante, Limiar da Noite, Sedenta por Sangue e Gume do Infinito. Vanguarda Duvidosa é o melhor Aprimoramento para a composição de Apetite Voraz, enquanto Azarões e Ventos Revigorantes são as principais prioridades para as composições de Metamorfose, de acordo com Wrainbash.

Imagem via Phin/Lorus

A versão Mutante Metamorfose usa Cho’Gath como o carregador principal, com Malzahar como um carregador secundário até o final do jogo. Os principais itens em Cho’Gath incluem Redenção, Colete Espinhoso, Garra do Dragão, Determinação Titânica e Centelha Iônica. Itens colocados em Malzahar serão transferidos para Kai’Sa no tabuleiro final, o que significa que os jogadores devem priorizar itens de PdH como Morellonomicon, Faca de Statik e Pistola Lâminar Hextec.

Composições Arcanista Ahri e Viktor

Brand é o carregador ideal para o início do jogo para uma composição Arcanista dentro do meta da 12.7, equipado com itens como Efeito Azul, Pistola Lâminar Hextec, Manopla Adornada, Gume do Infinito, Rabadon e, claro, uma Espátula ou Emblema do Mutante, caso a oportunidade apareça. Todos esses itens funcionam em Ahri, que é a carregadora para os estágios intermediário e final do jogo. Os jogadores também podem optar por usar Malzahar como um carregador de PdH inicial. Mas não tente fazer ele chegar a três estrelas e mantê-lo como um carregador principal porque é uma armadilha.

Imagem via LeDuck

Viktor é um poderoso carregador de tabuleiro final para a composição Arcanista, com muitos dos itens de Ahri sendo transferidos muito bem. A Lança de Shojin e Mão da Justiça também são escolhas de itens sólidas para Viktor. Há também a opção de usar um tabuleiro Arcanista com Lucian como o carregador principal, de acordo com Frobei, colocando Jinx como a carregadora secundária durante os estágios finais.

Aprimoramentos Hextech para usar em uma composição de PsH como Arcanista incluem Lótus Adornada, Lâmina Arcana, Bateria Azul e Eco de Luden.

Composições Brutamontes com Renata Glasc

Apesar de um enfraquecimento aplicado a Renata Glasc que impede que seu veneno cause dano se ela for eliminada, usá-la com uma linha de frente sólida de unidades Brutamontes pode levar os jogadores ao nível nove. Depois de atingir o nível nove, os jogadores devem fazer a transição para um tabuleiro lendário.

Imagem via Ramblinn

Renata é a carregadora principal da composição Brutamontes no Mundial, equipada com itens como Morellonomicon, Efeito Azul, Mão da Justiça, Mercúrio e Pistola Lâminar Hextec. Tahm Kench é o carregador secundário que também pode fazer a transição para um tabuleiro lendário no final do jogo. E Viktor pode usar muitos dos itens da Renata Glasc, assim como Kai’Sa.

Algumas pequenas mudanças no meta da 12.7 podem ocorrer via atualização B antes do Campeonato Mundial de Bugigangas e Engenhocas. Todas as melhores composições de TFT serão atualizadas caso essas alterações afetem o meta geral.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de abril.