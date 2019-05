Uniforme Elite de Smoke pode ter vazado

Um post no Twitter revelou o pacote não-anunciado Elite de Smoke para Rainbow Six: Siege e os fãs não estão felizes. O vazamento acontece apenas alguns dias depois da revelação da Elite do Lesion, que foi aclamada.

O post mostra o novo uniforme Elite de Smoke e a animação de vitória, e outro vídeo no YouTube mostra as estampas Elite de arma e amuleto. Smoke aparece com roupas casuais e um tema geral vermelho e preto.

A máscara de gás do agente também está diferente: lentes escuras dão lugar às transparentes, que mostram seus olhos. O cabelo de Smoke está solto, e não de um jeito bom. O uniforme Elite parece ser um ponto fraco, já que parece mudar demais da aparência dura e, por vezes, ameaçadora de Smoke.

Os fãs não ficaram felizes com o design Elite e dá pra ver pelas repostas ao tweet original. Siege sempre enfrentou uma certa quantidade de reações negativas em relação aos uniformes Elite. Já que os Elites não podem ser comprados com Credibilidade, que pode ser conseguida no jogo, apenas com Créditos de R6, os fãs podem simplesmente escolher não pagar por isso. Mas Smoke nunca teve um Elite desde o lançamento de Siege, em dezembro de 2015, e seu Elite foi pedido por muita gente, então é compreensível que alguns fãs estejam chateados.



A resposta negativa é parecida com a que a Ubisoft teve com o Elite de IQ em abril de 2018. Os dois Elites parecem anular o clima de Siege, abandonando todas as características táticas. Mesmo o Elite de Lesion, que será lançado em breve, tem alguns traços táticos, mas com IQ e Smoke parece que os desenvolvedores escolheram não incluir nada realista. Resta descobrir se o vazamento é legítimo, mas ele é convincente.

Artigo publicado originalmente por Colton Deck em inglês no Dot Esports no dia 21 de maio.