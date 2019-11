Ubisoft pode ter vazado as armas da Temporada 1 do Ano 5 de R6

Os novos agentes de Rainbow Six Siege, Kali e Wamai, não foram as únicas novidades da semana no Servidor de Testes. Pode ser que a Ubisoft tenha revelado por acidente as armas do agentes da primeira temporada do Ano 5 a alguns meses do anúncio, de acordo com o site de notícias Windows Central.

Ao explorar skins não-universais de arma no Servidor de Teste, aparecem os ícones dos agentes que podem usar essas armas. Alguns deles eram ícones enigmáticos com os nomes “Y5S1 ATK” ou “Y5S1 DEF”, referindo-se aos agentes da primeira temporada do ano que vem. A Ubisoft ainda não divulgou nenhuma informação oficial sobre os personagens, mas, com essa pesquisa, é possível deduzir que armas cada um pode usar.

Algumas armas dos agentes seriam reutilizadas. O atacante teria a opção de escolher entre a G36C de Ash e a ARX200 de Nomad como arma primária e carregaria a pistola de 9mm MK1. O defensor carregaria uma MP5 ou uma SPAS-12 e poderia escolher entre a confiável USP-40 ou a agressiva Bailiff 410, usada como arma secundária por Maestro e Alibi.

Os agentes do próximo ano vão continuar sendo um mistério por algum tempo, mas as habilidades e o equipamento de Kali e Wamai já foram totalmente revelados e estão disponíveis para teste. A atacante, Kali, carrega o fuzil de precisão CSRX-3000, que é capaz de eliminar jogadores com um tiro só. Seu dispositivo é a Lança Explosiva LV, que pode perfurar paredes reforçadas e destruir outros dispositivos, como os geradores de Bandit.

O dispositivo de Wamai lembra o de Jäger e tem uma função parecida: interferir com granadas em um raio. O sistema Mag-Net de Wamai, porém, diferentemente do de Jäger, não cancela a explosão, mas muda sua trajetória e causa um atraso para atrapalhar os planos dos atacantes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 12 de novembro.