Tachanka deve receber atualização em Rainbow Six Siege

Pode ser que Tachanka receba uma atualização na nova temporada de Rainbow Six Siege, de acordo com Kormora, uma fonte confiável com histórico de vazamentos certeiros.

O lançamento do ano cinco de Rainbow Six Siege está marcado para meados de fevereiro, e com ele virá muito conteúdo novo para os fãs. Haverá apenas seis novos agentes na nova temporada, em vez dos oito de sempre, o que levou a especulações de que dois agentes receberiam atualizações e melhorias.

Não é segredo que alguns agentes são meio quebrados e precisam disso, e Tachanka é um dos maiores exemplos.

O dispositivo de Tachanka é uma metralhadora leve (LMG) RP-46 que pode ser plantada em um ponto e trazer grande poder de fogo. O dispositivo parece bom, em teoria, mas se provou ineficaz contra agentes com equipamentos melhores. A falta de movimento e mobilidade fizeram do agente um alvo fácil.

Tachanka não era bom em comparação a outros agentes em seu lançamento, em 2015, o que levou a uma pequena atualização um ano depois. A Ubisoft deu a Tachanka um escudo frontal para ajudar a protegê-lo de tiros na cabeça, mas não foi suficiente para aumentar sua eficácia geral. Agora, o agente tem um dos piores deltas de vitórias, com um -5%.

A necessidade de atualização de Tachanka não é segredo e a Ubisoft confirmou que mudanças estavam a caminho quando a Operation Ember Rise foi lançada. A atualização mudou um pouco a bio de Tachanka, dando a entender que mudanças viriam em breve.

“Tachanka não quer que ninguém encoste em seus brinquedos”, diz a biografia. “Mas ele entende que as avaliações são cruciais para operações em equipe. Estamos testando diversas opções de protótipos.”

A notícia de que haveria uma atualização também foi vazada por Kormora, que já vazou informações corretas.

“Em breve haverá banimento de mapas”, disse Komora. “Com a atualização de Tachanka, sua arma principal passa a ser a LMG e uma espécie de arma incendiária.”

As novas informações dão uma ideia de quais seriam as principais mudanças para o agente. A “arma incendiária” pode ser um dispositivo que substitui a LMG montada, mas não há informações específicas no momento. Um trailer da Pro League S10 também mostra Tachanka carregando a metralhadora, não ela montada, o que pode ser um indício para confirmar a informação vazada.

O vazamento de Komora também dizia que os jogadores vão votar para banir mapas antes de partidas competitivas, o que parece similar ao processo de banir agentes.

A Ubisoft vai revelar detalhes da atualização da primeira temporada do ano cinco em 16 de fevereiro, no Six Invitational 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.