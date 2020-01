Os melhores agentes de ataque de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege é um jogo extremamente complicado de aprender. Mas queremos facilitar sua vida, então compilamos alguns dos melhores agentes de ataque do jogo em uma lista.

De destruição lenta a vigilância, está tudo aqui. Alguns favoritos atuais podem não estar na lista, já que são novos no jogo e exigem mais tempo de teste para saber se são viáveis em outros metas.

Confira nossas escolhas de agentes de ataque de Rainbow Six Siege na Operation Shifting Tides.

Buck

Captura de tela via Ubisoft

Se estiver procurando dano e infiltração, Buck é sua melhor opção. É verdade, Sledge também é ótimo nessas funções, mas seu dispositivo às vezes causa situações difíceis para o jogador. O que dá vantagem a Buck, na nossa perspectiva, é que ele causa tanto dano quanto Sledge mas de uma distância um pouco maior.

Conseguir se dar espaço para respirar e ao mesmo tempo colocar pressão no time defensor é a situação ideal de sobrevivência. Jogando com Buck, seu objetivo é causar o máximo de dano possível com a arma Chave do Esqueleto. Mas também é bom ficar de pé até o fim caso o relógio não colabore com seu time.

A Chave do Esqueleto é uma boa opção para aqueles encontros próximos de última hora que não exigem tanta precisão quanto exigem força bruta. Sim, é mais fácil conseguir um objetivo e um abate rapidamente com a Chave do Esqueleto que com a marreta de Sledge (a não ser que você esteja usando a arma de Sledge ou só ligue para os memes).

Buck também tem acesso ao rifle de assalto C8-SFW e o rifle de precisão menos popular CAMRS. Completar suas armas com Granadas Frag é o que coloca Buck um pouco acima do resto. A habilidade de abrir caminho acima ou abaixo de um objetivo é bem útil para destruir armadilhas. Para os iniciantes, recomendamos Sledge, já que o jogador vai cometer erros que o ajudam a aprender melhor o funcionamento desse tipo de agente.

Hibana

Captura de tela via Ubisoft

É mais ou menos pela mesma razão de Buck superar Sledge que Hibana entra na nossa lista de melhores. Não só ela é mais flexível que Thermite, mas também tem um nível a mais de segurança que Thermite não tem. O lançador X-KAIROS de Hibana permite que o jogador atacante ajuste o tamanho da abertura para passar por uma parede reforçada.

Em vez de precisar chegar perto de uma parede para usar o dispositivo, Hibana pode ter mais espaço para abrir a parede. Conseguir fazer isso à distância é mais confortável que se colocar em risco com Thermite.

Um dos poucos defeitos de Hibana é que seu rifle de assalto Type-89 tem magazine menor que o normal. Menos balas por magazine significa que você precisa ter mais precisão que a média para funcionar. Isso não deve ser um problema para os veteranos, mas para os novatos é mais recomendável usar Thermite no começo.

Gridlock

Captura de tela via Ubisoft

Por mais forte que Gridlock esteja na Pro League, é surpreendente que ela só tenha chegado na Y4S1. A atacante australiana pode trazer muito bloqueio e é uma ótima candidata para vigília, ou até mesmo plantar bombas.

A combinação de dispositivo e arma de Gridlock é o que garante vantagem sobre Nomad. Apesar de Nomad ser uma agente fantástica, seu equipamento deixa a desejar e muitos acham desconfortável. Nomad até aparece na Pro League, mas exige um pouco mais de coordenação para jogar do que Gridlock.

Ter a opção de bloquear uma rota inimiga e de negar acesso a locais é o que faz das Trax Stingers de Gridlock ferramentas incríveis de ataque. As Trax Stingers enchem o espaço, então não é possível passar por elas a não ser que o defensor as destrua (com muito barulho). O barulho vai avisar Gridlock, que estará por perto, e, se o time estiver se comunicando, deve ser moleza.

O mesmo pode ser dito de bloquear locais de bomba. Uma vez dentro ou se aproximando, Gridlock pode bloquear ou expulsar defensores do local com as Trax Stingers. É um dispositivo realmente interessante que recompensa estilos de jogo mais flexíveis, comunicação e, de modo geral, é um pouco mais confortável e confiável que o Lançador de Airjab de Nomad.

Thatcher

Captura de tela via Ubisoft

Thatcher é uma escolha automática de agente de suporte entre todo o elenco de Rainbow Six Siege. Ninguém mais sabe fazer o que Thatcher faz. Seu dispositivo é, de longe, um dos mais simples e eficazes se usado corretamente. Não leva tempo para aprender a jogar com o agente depois da primeira vez que alguém grita para jogar uma granada na parede.

Além de ser fácil de aprender, Thatcher também é um ótimo agente de suporte que pode ditar o ritmo da rodada. Defensores com baterias de Bandit? Thatcher. Defensores usando as habilidades de Kaid? Thatcher. Defensores em cima de você? Thatcher. Sério, o agente é extremamente flexível e fácil de aprender.

Ninguém nunca vai reclamar de ter Thatcher no time a não ser que a pessoa falhe em suas únicas responsabilidades: não morrer e jogar uma granada eletromagnética em uma parede.

Jackal

Captura de tela via Ubisoft

Jackal é o agente que mudou o cenário defensivo de R6. Antes de Jackal, não havia uma forma de rastrear quem estava à espreita ou fazer com que saiam de seus esconderijos. Quando Jackal chegou, com a operação Velvet Shell, isso mudou.

O agente do GEO tem a habilidade de rastrear seus oponentes com o Eyenox Model III, que fez de Jackal um dos agentes mais banidos de R6. Apesar de isso ser mais comum nos níveis mais altos, ele é um dos mais frequentemente banidos em todos os níveis, e com razão. Jackal causa medo àqueles que não conseguem manter a compostura ao serem seguidos.

Combine o dispositivo de Jackal com o raio laser do rifle de assalto C7E e a ITA12S e é fácil entender por que ele é banido tão frequentemente. Jackal é tão diferente quanto Thatcher, mas suas armas são mais fortes e não dependem de sinergia, fazendo com que se destaque ao se separar do time.

Artigo publicado originalmente em inglês por Colton Deck no Dot Esports no dia 18 de dezembro.