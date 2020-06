Operação Steel Wave de Rainbow Six Siege será lançada amanhã

A próxima operação de Rainbow Six Siege já está chegando. A Ubisoft revelou hoje que a Operação Steel Wave será lançada nos servidores amanhã, 16 de junho, e está recheada de novidades.

Os fãs já esperavam que a operação saísse nesta terça depois de várias mensagens de “em breve” na conta oficial de R6 no Twitter. Steel Wave também passou mais tempo no servidor de testes que as operações anteriores, com um atraso de uma semana devido à pandemia de coronavírus e às várias resoluções de erros da Ubisoft.

Operation Steel Wave is on the way to save your day!



Maintenance Schedule:

📅 Tuesday, June 16

🎮 XB1: 8 AM EDT / 12:00 UTC

🎮 PS4: 9 AM EDT / 12:00 UTC

🖱 PC: 10 AM EDT / 14:00 UTC

🌐 https://t.co/ndpxHslGlQ



Steel Wave: https://t.co/9BczNkwbPQ

Addendum: https://t.co/uEb0HGRWga pic.twitter.com/kDdgAHy8U6 — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) June 15, 2020

A Operação Steel Wave traz dois novos personagens, Ace e Melusi, além de uma versão atualizada de Residência e um novo dispositivo secundário chamado Alerta de Proximidade. A atualização também vai trazer mudanças significativas de balanceamento a alguns agentes e à ACS12.

Ace, o atacante, é outro especialista em busca e resgate para Rainbow Six Siege. Seu dispositivo único, S.E.L.M.A., carrega, causa uma explosão sequencial que pode derrubar paredes reforçadas em três miniexplosões, criando linhas de visão para o outro lado da parede. Os Defensores podem atirar em S.E.L.M.A. antes de detonar completamente, porém, deixando uma parede meio destruída para trás.

Entre os agentes desse estilo de jogo, Ace é mais parecido com Thermite que com Hibana. É um agente de 2 de velocidade e 2 de armadura que precisa usar seu dispositivo único e não tem o alcance que Hibana tem com X-KAIROS e a maior velocidade de movimento.

Melusi é uma defensora interessante. Seu dispositivo Banshee é um sistema de defesa sônica que emite um ruído alto quando um inimigo entra em seu alcance, o que reduz a velocidade dos atacantes e chama a atenção do time defensor. É possível destruir a Banshee com um bom ataque de perto, mas é preciso atravessar todo o efeito de lentidão para alcançar o dispositivo.

Com 3 de velocidade e 1 de armadura, Melusi é uma agente versátil que pode ser usada de mais de uma forma. Ela pode fortalecer locais de objetivos e áreas adjacentes com a Banshee, criando um território hostil para os atacantes, ou posicionar seus dispositivos em locais-chave do mapa para alertar o time sobre infiltradores.

Seu dispositivo original continha um escudo ajustável que conferia a ela ainda mais potencial. A Ubisoft substituiu o escudo por uma C4 logo depois de Melusi entrar no servidor de testes. É uma das muitas mudanças que devem entrar em vigor com a atualização Y5S2.1, a primeira da temporada 2 do ano 5.

A Operação Steel Wave será lançada entre as 9 e as 11 da manhã (BRT), dependendo da sua plataforma. O Xbox One recebe a atualização antes, seguido pelo PlayStation 4 e, por último, o PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 15 de junho.