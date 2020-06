A Operação Steel Wave de Rainbow Six Siege está no ar, depois de um bom tempo no Servidor de Testes. Agora, jogadores de todas as plataformas finalmente podem testar Ace e Melusi, explorar a versão atualizada de Residência e fazer os inimigos caírem na armadilha do novo dispositivo, o Alerta de Proximidade.

Mas não é só isso que há de novo. Com a Steel Wave, também vieram diversos ajustes de balanceamento para resolver alguns erros e encaixar o novo dispositivo no equipamento dos agentes, além de correções à espingarda ACS12. É uma atualização grande, então saiba tudo que ela traz.

Novos Agentes: Ace e Melusi

Não seria uma nova Operação de R6 se não houvesse nenhuma cara nova, e a Steel Wave trouxe uma para cada time.

Imagem via Ubisoft

Ace é o mais novo especialista em busca e resgate de R6, junto a Thermite e Hibana. Com 2 de Velocidade e 2 de Armadura, o agente usa as cargas hidráulicas do Demolidor Aquático S.E.L.M.A. para abrir brechas até na mais espessa das paredes, desde que esteja ao alcance. É uma mistura das Cargas Exotérmicas de Thermite com o X-KAIROS de Hibana, com mecânicas únicas que podem mudar o ritmo do jogo.

S.E.L.M.A. tem três explosões sequenciais, cada uma atingindo uma seção de uma superfície. Se os defensores permitirem a detonação completa do dispositivo, ele deixa uma abertura do tamanho de um agente, pela qual os atacantes podem passar rapidamente. Se alguém impedir, porém, apenas uma parte da superfície será afetada, como com uma carga do X-KAIROS. Não é o suficiente para atravessar a parede, mas pode aumentar o campo de visão dos dois times. O padrão do dispositivo também é previsível, o que ajuda os defensores na hora de interceptá-lo e usá-lo a seu favor.

Ace está armado com a AK-12 ou a M1014, pode escolher entre Granadas de Fumaça ou Cargas de Demolição e tem uma P9 como arma secundária. As Granadas de Fumaça são mais úteis para sua função, mas um par de Cargas de Demolição facilita que ele manipule o mapa sem arriscar seu dispositivo único.

Imagem via Ubisoft

Melusi, por outro lado, é a defensora que os atacantes irão odiar. Seu dispositivo é a Defesa Sônica Banshee, dispositivo que se prende a paredes e emite um ruído alto quando um atacante se aproxima. Os inimigos no alcance sofrem um efeito de lentidão que aumenta em intensidade à medida que se aproximam do centro. Os defensores também podem usar os ruídos para saber onde os adversários estão.

Melusi é uma agente de 3 de Velocidade e 1 de Armadura cujo estilo de jogo oferece flexibilidade. Ela pode se separar e fortalecer locais mais distantes, usando a Banshee como uma mistura de alarme e arame farpado para atrasar os atacantes, ou pode ficar mais próxima e usar seus dispositivos para proteger o objetivo e as áreas ao redor.

Entre suas armas, estão a T-5 SMG de Legion e a espingarda Super 90, além de Granadas de Impacto. Melusi podia usar Escudos Ajustáveis, mas não é bom se acostumar: a Ubisoft trocou o escudo por explosivos C4 para “impedir pressão extra nos atacantes e na utilidade de atacantes específicos”. A mudança deve ir ao ar na primeira atualização da temporada.

Versão atualizada de Residência

Imagem via Ubisoft

A Ubisoft incluiu uma grande atualização a Residência nos planos para Steel Wave. Você vai perceber que a residência está mais limpa e remodelada, mas não se engane: a atualização mudou a forma e o funcionamento do mapa.

A nova Residência contém uma nova seção ao sul, segundo a Ubisoft. A expansão tem dois quartos em cada piso, conectados por uma escada, além de dois novos locais de bomba na sala de TV e na sala de música.

Com a atualização, a Ubisoft também consertou algumas partes antigas do mapa. Agora, só é possível destruir uma das portas da garagem e há uma nova barricada que oferece “uma opção de acesso diferente, embora ainda dificulte a instalação de um Desativador”, segundo a página da atualização. A antiga Oficina agora é um Quarto de Menina com closet anexo.

A atualização também melhorou a destruição da maior parte dos andares, “então o jogo vertical será mais viável”, e os locais de Bomba das salas de Convivência e de Treinamento foram removidos para abrir mais espaço para a Suíte Principal e o Quarto de Menino.

Novo Dispositivo: Alerta de Proximidade

Imagem via Ubisoft

Steel Wave também tem uma nova ferramenta de coleta de informações. O Alerta de Proximidade emite um som distinto quando um inimigo entrar em seu campo de visão. O dispositivo pode ser lançado e adere a superfícies, então os defensores precisam posicioná-lo em locais estratégicos para que fiquem escondidos dos atacantes.

O Alerta de Proximidade substitui o dispositivo secundário de muitos agentes. Castle, Caveira, Goyo, Rook, Wamai, Tachanka, Mira, Oryx e Recruit poderão levar a novidade para a batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 16 de junho.