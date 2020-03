Jogador de Rainbow Six Siege mata o time inimigo em menos de 30 segundos no modo Pistola Dourada

Rainbow Six Siege geralmente exige trabalho em equipe e estratégia para ser mais esperto que o time inimigo e vencer as rodadas. Mas um jogador eliminou sozinho todo o time inimigo em menos de 30 segundos, enquanto apenas disparava um único tiro no novo modo Arcade: Pistola Dourada.

Um jogador estava jogando recentemente o modo Arcade: Pistola Dourada no mapa Oregon. O jogador estava usando Amaru, que tem um gancho que pode ser disparado pelas janelas para acesso rápido aos locais do segundo andar. O jogador usou o gancho para entrar na janela do segundo andar 15 segundos após o início da partida e surpreendeu o time inimigo.

O jogador imediatamente atacou um jogador e se esgueirou atrás de outros três jogadores que estavam reunidos em torno de uma janela. O jogador rapidamente matou todos os três inimigos e explicou à sua equipe que ele estava prestes a eliminar a equipe inteira.

“Gente, acho que ferrei eles”, disse o jogador.

Eles continuaram a dominar o time despreparado e garantiram a morte do último inimigo que estava aparecendo no telhado. A equipe do jogador ficou surpreendida ao saber que conseguiu vencer a rodada em menos de 30 segundos, sem que a maioria da equipe percebesse o que estava acontecendo.

O modo Arcade: Pistola Dourada oferece a todos os jogadores uma arma dourada que mata inimigos com um tiro. O modo de jogo permite uma jogabilidade única e partidas intensas onde a seleção de operadores não é tão importante. O modo de jogo não apareceu para todos os jogadores quando foi lançado devido a problemas de conexão, mas todos os jogadores devem poder experimentar o modo de jogo antes dele acabar em 23 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 21 de março.