Baroz e p0lo substituem Kamikaze e JULIO pela NiP na final da Rainbow 6 Pro League

João “Kamikaze” Gomes e Julio Giacomelli, da Ninjas in Pyjamas, estão oficialmente fora da final da Rainbow Six Pro League no Japão, devido a problemas com o visto.

Mas a NiP conseguiu encontrar dois substitutos a tempo do campeonato, que acontece em 9 e 10 de novembro. A organização sueca vai usar os jogadores espanhóis Álvaro “baroz” Valero e David “p0Lo” Gómez. A NiP, porém, também vai ficar sem o técnico Arthur “Ar7thur” Schubert, já que ele também teve problemas com o visto. Ele vai ajudar o time direto do Brasil.

NiP 🇸🇪 @ #DotaSummit 🇺🇸 #R6PL 🇯🇵 on Twitter Update on Visa issues – Two stand-ins for Rainbow Six Pro League https://t.co/Q2eOFT2905 #GONINJAS #R6S @ESLRainbowSix

Apesar das dificuldades de comunicação, já que o resto do time da NiP é todo brasileiro, baroz e p0lo já jogaram juntos pela Giants Gaming em 2019 e têm muita experiência em Rainbow Six. Um dos astros da NiP, Gustavo “Psycho” Rigal, disse que eles ainda não treinaram com os substitutos, que também vão estar jogando sem parar desde a ida ao Japão.

P0lo, porém, está feliz de jogar a final da Pro League e vai abraçar a oportunidade. “Vamos mostrar ao mundo de onde viemos, mesmo que as condições sejam muito difíceis”, disse P0lo no Twitter.

A NiP não é o único time com jogadores da América Latina a se classificar para a final em Tokoname e ter problemas com o visto. Na semana passada, Ronaldo “ion” Osawa, da FaZe, teve seu visto negado, e o time vai usar Nino “ninexT” Pavolini como reserva. A ESL estaria encarregada de garantir os vistos dos jogadores, mas deixou a responsabilidade para os times alguns dias antes de terem que embarcar para o Japão para a final.

A NiP joga contra a REC na rodada de abertura da final da Pro League, às 4 da manhã (horário de Brasília) de amanhã, 9 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 07 de novembro.