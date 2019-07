Votação do PUBG Mobile Star Challenge 2019 já começou

O torneio de 250.000 dólares PUBG Mobile Star Challenge (PMSC) 2019 contará com a presença dos maiores criadores de conteúdo e jogadores profissionais e acontecerá no Taipei Heping Basketball Stadium nos dias 7 e 8 de setembro.

Os 32 maiores criadores de conteúdo foram anunciados, e a votação para saber quem vai avançar para a próxima rodada já começou no site oficial do PMSC. A votação abriu em 1º de julho e fica no ar até 7 de julho.

Os criadores de conteúdo foram divididos em 7 grupos para a votação. Cada pessoa pode votar duas vezes de uma mesma conta do Google. Os dois votos podem ir para o mesmo YouTuber. No dia 8 de julho, serão anunciados os 16 criadores de conteúdo mais bem-colocados, que avançam para a próxima fase.

PUBG MOBILE on Twitter PUBG MOBILE Star Challenge 2019] The road to stardom. Your vote, your voice. From July 1st to July 7th, vote for your star and make them shine! Click the link to vote: https://t.co/4YlerW3q8c #PMSC2019 #VoteForMyStar

Os 32 criadores de conteúdo selecionados, com base em seus usuários no YouTube, são: Dynamo Gaming, Alice MG, Kronten Gaming, The RawKnee Games, GodNixon gaming, Ken Boo, Rollexxx, softpomz, Dita Afifah N, PUBG Mobile ARXY, RAHMAD, KisiL, Tsuki, Clash Universe, Gareebooo, PUBG Mobile NIKITANGA, Ankkita C, GOGOGOY, EVOS BulShark, Kho Petra, Derek G, SANOOK SUPERPLAY e Frame Play (outros 9 nomes não foram adicionados à lista porque estavam escritos com outros alfabetos).

Depois de os 16 mais bem-colocados serem anunciados, a votação para o título mais popular do PMSC 2019 começa em 11 de julho e vai até as finais em Taipei em 8 de setembro. O criador de conteúdo com mais votos vai receber o título.

O site oficial da competição também promete desafios no jogo e uma série exclusiva no YouTube. Além dos criadores de conteúdo, o Star Challenge terá os 48 maiores gamers profissionais. Eles vão se juntar aos YouTubers para as finais ao vivo de Taipei em 7 e 8 de setembro.

A premiação de 250.000 dólares será dividida entre as 16 equipes. A primeira colocada vai ganhar 100.000, a segunda colocada vai levar 50.000, e a terceira, 25.000.

Artigo publicado originalmente por Wasif Ahmed em inglês no Dot Esports no dia 01 de julho.