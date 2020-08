Temporada zero do Campeonato Global de PUBG Mobile terá premiação total de R$10 milhões

A temporada zero do PUBG Mobile Global Championship (PMGC), ou Campeonato Global de PUBG Mobile, vai acontecer no fim de novembro, segundo anúncio da Tencent. O evento contará com premiação total de 2 milhões de dólares (aproximadamente 10 milhões de reais), a maior da história dos esports de PUBG Mobile para um só campeonato.

O plano anterior da Tencent era de realizar separadamente as ligas, ou PUBG Mobile World Leagues (PMWL), e o Campeonato mundial, ou World Championship (PMWC). Devido à pandemia de COVID-19, no entanto, os dois se juntaram em “um só megaevento”. A empresa de tecnologia estadunidense Qualcomm Technologies será a principal patrocinadora do PMGC.

Proud to announce the @PUBGMOBILE Global Championship season ZERO! Where all the Top Professional invited teams across all regions will participate, including China to crown the Global Champion this year 2020! The event will host a prize pool of 2 million USD! #PMGC2020 #BeTheOne pic.twitter.com/2qj6kQCOYp — PUBG MOBILE Esports (@EsportsPUBGM) August 24, 2020

O PUBG Mobile Global Championship terá os maiores times de todas as regiões, incluindo Américas, Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Sul da Ásia e China. A equipe vencedora da competição ficará com a maior parte da premiação de 2 milhões de dólares e o título de campeã mundial.

James Yang, diretor global de esports de PUBG Mobile na Tencent, disse que a empresa esperava ter grande audiência no local do evento. Porém, devido à situação atual com a pandemia de COVID-19, “pode ser” que isso seja impossível. As equipes irão competir em diversos estúdios espalhados pelo mundo.

Atualmente, acontecem 16 Club Opens (PMCO) e 7 Pro Leagues (PMPL) em todo o mundo para decidir os 20 times que participarão do PMGC. O formato do campeonato será parecido com o da temporada zero da PMWL, que terminou no começo deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 24 de agosto.