PUBG ultrapassa os 70 milhões de cópias vendidas desde 2017

A PUBG Corp. anunciou hoje que PUBG ultrapassou os 70 milhões de cópias vendidas até o momento. Para celebrar o marco, a próxima atualização do jogo leva os jogadores de volta à selva de Sanhok na temporada 8 de PUBG.

A prévia da atualização 8.1 virá alguns dias antes do lançamento da nova atualização. O servidor de testes no PC ficará disponível em 15 de julho, e o servidor de testes nos consoles logo em seguida, em 20 de julho. O lançamento oficial da temporada 8 está marcado para 22 no PC, via Steam, e para 30 de julho no Xbox One, PS4 e Stadia.

Mud, relics, and ruins. The wait for Season 8 is almost over. #PUBG8 pic.twitter.com/9OdQUjvUXK — PUBG (@PUBG) July 14, 2020

A selva foi remasterizada e se transformou em um paraíso abandonado “mais mortal que nunca”. Os desenvolvedores usaram dados e opiniões dos jogadores para reconstruir quase todas as estruturas, como árvores, pedras e materiais do mapa.

Locais populares como Boot Camp, Ruins, Pai Nan, Khao e Quarry receberam grandes atualizações. Novos locais com gemas escondidas também poderão ser encontrados na ilha, incluindo a nova cidade turística Getaway e Airfield.

Além da remasterização de Sanhok, a atualização 8.1 também inclui:

Loot Trucks (“caminhões de saque”): quando esses veículos recebem dano, eles deixam cair saques e continuam seus caminhos. Os que forem suficientemente persistentes para destrui-los recebem ainda mais armas e equipamentos como recompensa para seus esquadrões.

quando esses veículos recebem dano, eles deixam cair saques e continuam seus caminhos. Os que forem suficientemente persistentes para destrui-los recebem ainda mais armas e equipamentos como recompensa para seus esquadrões. Confiscated Weapons (“armas confiscadas”): os jogadores que destruirem o Loot Truck serão recompensados com armas completamente personalizadas.

os jogadores que destruirem o Loot Truck serão recompensados com armas completamente personalizadas. Improved Jerry Cans (“galões de combustível melhorados”): derrube gasolina no chão para criar uma armadilha, ou jogue o galão inteiro em um inimigo para incendiá-lo.

derrube gasolina no chão para criar uma armadilha, ou jogue o galão inteiro em um inimigo para incendiá-lo. Nova temporada ranqueada : a temporada traz uma aguardada mudança às pontuações, e a aquisição de Ranked Points (pontos de ranque) agora leva em conta a colocação do time. Além disso, Vikendi foi adicionado aos mapas ranqueados.

: a temporada traz uma aguardada mudança às pontuações, e a aquisição de Ranked Points (pontos de ranque) agora leva em conta a colocação do time. Além disso, Vikendi foi adicionado aos mapas ranqueados. Survivor Pass (Passe do Sobrevivente): Payback: um novo Survivor Pass acompanha a nova temporada, trazendo aos jogadores um grande número de novas skins para conseguir ao explorar o paraíso perdido de Sanhok.

PUBG foi lançado em 2017 e é considerado um pioneiro no gênero battle royale. O jogo é baseado em mods criados por Brendan “PlayerUnknown” Greene para outros jogos, depois expandidos para um jogo completo. Os mods foram todos inspirados no fime japonês Battle Royale, lançado em 2000.

O jogo arrecadou 11 milhões de dólares em seus primeiros três dias de acesso antecipado para Windows, em março de 2017. Até a segunda semana de abril, quatro meses antes do lançamento completo, o jogo tinha vendido mais de um milhão de cópias.

É lógico, porém, que cópias vendidas não significam jogadores ativos. PUBG tinha mais de 546.000 jogadores ao mesmo tempo em junho de 2020, segundo estatísticas da Steam no portal Statista. É uma pequena fração dos 3,24 milhões de jogadores ativos que o jogo tinha no seu auge, em janeiro de 2018.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 14 de julho.