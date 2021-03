PUBG Mobile ultrapassa um bilhão de downloads

O PUBG Mobile ultrapassou um bilhão de downloads em todo o mundo, anunciou a Tencent durante a festa de terceiro aniversário do jogo no YouTube hoje.

PUBG Mobile foi lançado globalmente em março de 2018. O jogo se tornou um sucesso instantâneo e tem crescido constantemente desde então. A Tencent tem mantido os fãs envolvidos com um fluxo constante de novos conteúdos que incluem modos, mapas e muito mais.

Três anos depois, o jogo ultrapassou a marca de um bilhão em termos de downloads para Android e iOS. Além disso, a Tencent também revelou o mapa de 2 × 2 quilômetros de Karakin e uma colaboração com o filme Godzilla vs. Kong hoje.

Com o imenso sucesso de PUBG Mobile, a Krafton anunciou recentemente um novo título de battle royal móvel no universo do PUBG. PUBG: New State, que se passa em 2051, anos após o jogo PUBG Mobile original. Possui armas e veículos futuristas. O jogo será lançado para Android e iOS ainda este ano.

Para a festa do terceiro aniversário, o PUBG Mobile se juntou aos populares DJs Alesso, Lost Frequencies e R3HAB para uma apresentação ao vivo. Os três DJs estrearam novos singles na apresentação. “Going Dumb” de Alesso, “Rise” de Lost Frequencies e “Stars Align” de R3HAB foram revelados durante a festa de hoje.

Os jogadores poderão ver clipes da performance ao vivo dos DJs na ilha de spawn e cheer park em PUBG Mobile.

Os três singles, junto com a versão remix de “DDU-DU DDU-DU” do grupo K-pop BLACKPINK, também serão lançados no jogo. Eles podem ser ouvidos por meio do recurso PUBG Mobile Music, que foi adicionado com a atualização 1.3 no início deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 21 de março.

