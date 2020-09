PUBG Mobile tem parceria com Mountain Dew para adicionar itens no jogo

Os jogadores podem obter o pára-quedas e a camiseta com o tema Mountain Dew.

As máquinas de venda da Mountain Dew estão chegando ao PUBG Mobile como parte da colaboração entre a marca de refrigerantes e o jogo battle royale. Um pára-quedas DEW e uma camiseta também foram adicionados ao jogo.

Essas máquinas de venda, que também estão sendo chamadas de “Postos de Combustível”, estarão espalhadas por Nova Erangel. Os jogadores podem acessar essas máquinas para ganhar alguns itens emocionantes e latas de Mountain Dew. Essas latas não ocupam espaço no seu inventário e podem ser trocadas pelo paraquedas ou camiseta DEW, além de outras recompensas no menu de eventos do jogo.

Esta não é a primeira vez que a Mountain Dew e o PUBG Mobile anunciam uma parceria. A marca de refrigerantes era anteriormente a bebida oficial da PUBG Mobile Pro League (PMPL) e da Liga Mundial (PMWL). Ela também patrocinará o PUBG Mobile Global Championship (PMGC) de US$ 2 milhões, que começará no final de novembro.

“Estamos entusiasmados em unir forças com o PUBG Mobile e nos envolver com os fãs dos e-sports de uma forma grandiosa ”, disse Pat O’Toole, vice-presidente de marketing de marca e inovação da PepsiCo Global Beverages. “Esta colaboração global estabelece um novo capítulo na inovação de jogos e impulsiona nossa promessa de energizar a próxima geração de entusiastas dos esportes eletrônicos com ativações sem paralelo.”

Além de Mountain Dew, o jogo battle royale também colaborou com o popular grupo feminino de K-pop Blackpink. Recentemente, as identificações dos personagens de todos os membros da banda foram reveladas. Não está claro o que sairá dessa parceria, no entanto.

