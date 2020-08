PUBG Mobile Esports sediará torneio feminino internacional no sudeste da Ásia

A PUBG Mobile Esports Thailand confirmou hoje em sua página oficial do Facebook um torneio internacional feminino com vários países do sudeste asiático.

Torneios regionais exclusivos para mulheres serão realizados em todo o sudeste asiático. As melhores equipes se classificarão para o PUBG Mobile Pro League (PMPL) Ladies SEA. Isso acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro como uma competição online.

As inscrições para o torneio PMPL Thailand segunda temporada “That’s My Girls” estarão abertas de 12 a 15 de agosto para até 64 equipes. O prêmio total para esta competição é de mais de $ 3.000 e contará com finais ao vivo no True Digital Park em Bangkok, Tailândia.

Relacionado: O maior evento do PUBG Mobile Esports de 2020 será revelado em 24 de agosto

As 64 equipes serão divididas em quatro grupos de 16 equipes cada. Eles vão jogar três partidas em Erangel, Miramar e Vikendi durante a fase de grupos em 16 e 17 de agosto. As quatro melhores equipes de cada grupo passarão para as finais de 21 a 23 de agosto no True Digital Park, onde acontecerá seis partidas.

Para as etapas online, todos os jogadores terão que baixar um aplicativo da Tencent que poderá gravar “áudios, imagens, jogos e outras informações”. Isso será usado para confirmar a identidade dos jogadores participantes.

As três primeiras equipes da fase final irão para o PMPL Ladies SEA. Além disso, mais uma equipe com os quatro jogadores mais populares será selecionada para a competição internacional. Esses quatro jogadores serão decididos por votação na página do PUBG Mobile Esports no Facebook.

O PMPL Ladies SEA provavelmente contará com equipes da Malásia, Cingapura, Vietnã, Tailândia e Indonésia. A PUBG Mobile Esports já revelou a segunda temporada da PMPL Ladies for Indonesia, que tem um formato semelhante ao da liga profissional da Tailândia. Os demais países devem anunciar seu próprio torneio feminino em breve.

O PMPL Ladies SEA será a primeira competição internacional de esportes eletrônicos PUBG Mobile que teve qualificatórias abertas exclusivamente para jogadoras.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 10 de agosto.