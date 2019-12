PUBG Mobile atinge 600 milhões de downloads, mais de US$ 1,5 bilhão em um ano recorde para jogos de celular

O PUBG Mobile ultrapassou 600 milhões de downloads depois que mais de 500 milhões de pessoas assistiram à final do mundial de outono nesse mês, de acordo com Patrick Shanley, do The Hollywood Reporter.

A versão para celular do famoso battle royale cresceu explosivamente desde o seu lançamento em 19 de março do ano passado. A empresa de análise Sensor Tower relata que o título faturou mais de US$ 1,5 bilhão desde o início de 2019.

Sua recente monetização na China rendeu ao PUBG Mobile a maior receita de qualquer jogo do gênero. O mais impressionante é que não há informações sobre downloads ou gastos no Android, pois o aplicativo Google Play não está disponível na China.

O sucesso do PUBG Mobile refletiu em um aumento na popularidade dos jogos para celular em geral. A empresa de pesquisa de mercado Newzoo informou que os jogos para celulares devem ganhar US$ 68,5 bilhões no final do ano, representando quase metade do mercado total de jogos.

Os controles menos precisos dos jogos de tiro de celular não foram uma barreira para o sucesso deles. Atualizações constantes e esports populares, como os do PUBG Mobile, parecem ser um modelo bem sólido para afastar os jogadores dos consoles e PCs e levá-los para seus telefones e tablets.

Os jogos para dispositivos móveis em geral têm sido a parte que mais cresce da indústria de jogos há vários anos. E a popularidade de jogos como PUBG Mobile e Fortnite provavelmente impulsionará mais investimentos à medida que a indústria se expande.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mitchell Kernot no Dot Esports no dia 16 de dezembro.