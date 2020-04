PUBG Corporation cancela PUBG Global Series 2020 por causa de coronavírus e apresenta Continental Series

A PUBG Corporation, que foi uma das primeiras empresas a adiar seus campeonatos mundiais, agora anunciou mais medidas preventivas.

A PUBG Global Series 2020 foi oficialmente cancelada, e todas as pontuações e classificações devem ser descartadas para recomeçar do zero na próxima temporada. Esse não é, porém, o fim dos esports de PUBG para o ano.

Em vez dos três eventos cancelados da PGS e de um futuro evento do campeonato, a PUBG Corp anunciou uma nova competição online multirregional, chamada PUBG Continental Series. Ela será mais concentrada em confrontos locais entre os maiores times de quatro regiões principais: Ásia, Ásia-Pacifico, Europa e América do Norte.

A premiação total de 2,4 milhões de dólares (cerca de 12 milhões de reais) será dividida igualmente entre as quatro regiões, e um campeonato grande está marcado para começar em maio.

Em maio, o PCS Charity Showdown coloca os maiores times de cada região uns contra os outros, com uma premiação de 100.000 dólares e um adicional de 100.000 dólares doados para uma instituição de caridade à escolha da equipe vencedora, totalizando 800.000 dólares em todas as regiões. Ainda não há datas concretas, mas a informação será divulgada nas próximas semanas.

Imagem via PUBG Corporation

Os eventos da PCS acontecerão em todas as regiões ao longo de junho e agosto, com uma premiação de 200.000 dólares em cada Major regional. Os espectadores também poderão jogar o Pick’Em Challenge, como acontece na PGS.

Todos os 21 times classificados para a PGS de Berlim, primeiro Major da temporada principal, receberão 20.000 dólares pelo tempo gasto na classificação para o torneio agora cancelado. Outros times que participaram de classificatórias ou que tiveram suas partidas adiadas serão recompensados no futuro.

Mais detalhes sobre a programação exata dos esports de PUBG em 2020 serão anunciados em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de abril.