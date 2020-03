Os jogadores de PUBG podem testar o novo conjunto de regras ranqueadas por tempo limitado

Os fãs do PUBG poderão experimentar o novo conjunto de regras ranqueadas no menu LABS por um breve período. O feedback do jogador ajudará a moldar o conjunto de regras no próximo modo Competitivo e determinará se alterações precisam ser feitas.

O conjunto de regras combinará os pontos fortes do conjunto casual e do esport, o que permitirá partidas mais competitivas. Os fãs podem experimentar as novas regras em primeira ou terceira pessoa e a seleção do mapa alternará aleatoriamente entre Erangel, Miramar e Sanhok.

As aparições de itens serão mais altas no novo conjunto de regras para permitir que todos os jogadores tenham acesso a armas fortes no início da partida. Os equipamentos de nível dois também aparecerão com mais frequência para impedir que os jogadores estejam em desvantagem. Entretanto, vários locais ainda terão que ser saqueados para se estar totalmente equipado.

A zona azul também fechará mais rápido para criar um ambiente mais tenso e causar combates à medida que os jogadores se aproximam. O surgimento de veículos será igual à dos jogos normais, mas a PUBG Corp removeu o motor glider do conjunto de regras ranqueadas. Também é mais provável que as zonas vermelhas ocorram na borda da zona de segurança para atingir especificamente jogadores que abraçam a fronteira ou estão jogando fora de posição. As armas de sinalização estão atualmente disponíveis, mas podem ser removidas no futuro se o jogo ficar desequilibrado.

O feedback dos jogadores ajudará a determinar se é necessário fazer alterações no conjunto de regras e afetará diretamente o próximo modo competitivo. O conjunto de regras ranqueadas estará disponível para os jogadores experimentarem até 9 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 08 de março.