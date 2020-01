O PUBG Mobile 0.16.5 beta apresenta escudo anti-motim, modo de dominação e um novo mapa

O PUBG Mobile lançou recentemente sua versão 0.16.5 beta para jogadores selecionados. E agora o YouTuber de PUBG Mobile, Sr. GHOST GAMING vazou alguns dos recursos presentes na versão beta.

Em seu último vídeo, ele mostrou imagens em jogo do “Riot Shield” (Escudo anti-motim). O escudo foi adicionado aos equipamentos do Team Deathmatch na versão beta. Não foi revelado se o jogador pode equipar uma arma primária ou secundária enquanto está usando o escudo. Resta saber se o escudo chegará ao modo Clássico ou será exclusivo dos modos Evo-Ground do battle royale.

O Riot Shield não é algo novo para os fãs do PUBG PC. A peça defensiva de metal foi mostrada pela PUBG Corp. no trailer do PUBG Xbox na E3 2018. Ainda não foi lançado, no entanto. Parece que os jogadores de celular receberão o escudo antes do jogo no PC.

Outras coisas presentes na versão 0.16.5 beta incluíam um “snowmobile”, um novo modo de dominação e um novo mapa. O “snowmobile” substituirá a motocicleta normal em Vikendi, revelou o Sr. GHOST GAMING.

O modo de dominação, que já foi revelado em uma versão beta anterior do Game for Peace ( versão chinesa do PUBG Mobile ), está finalmente chegando à versão global. Existem três posições neste modo, A, B e C. No início da partida, uma posição aleatória será ativada e as duas equipes de quatro jogadores terão que lutar para ganhar o controle do ponto. Após três minutos e quarenta segundos, a posição mudará para outro local no mapa. De acordo com Mr.GHOST GAMING, haverá duas rodadas em cada partida.

Um novo mapa chamado Town também será lançado exclusivamente para jogar no modo Dominação.

Não houve notícias do lançamento da atualização 0.16.5. Provavelmente chegará junto com a 11ª temporada do jogo. A décima temporada do PUBG Mobile termina em 8 de janeiro, então os fãs podem esperar que a atualização chegue nessa época.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 03 de janeiro.