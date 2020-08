O maior evento do PUBG Mobile Esports de 2020 será revelado em 24 de agosto

O maior evento do PUBG Mobile Esports de 2020 será anunciado em 24 de agosto.

Pode ser o PUBG Mobile World Championship 2020. Em uma entrevista recente com a Dot Esports, James Yang, o diretor do PUBG Mobile global esports, disse que o Campeonato Mundial deveria ser “o maior evento offline” do jogo. Será em dezembro com as principais equipes da Liga Mundial competindo.

Os planos do PUBG Mobile para 2020 foram interrompidos devido à pandemia de COVID-19. A PUBG Mobile World League (PMWL), que será encerrada hoje, era para ser um evento offline no recém-construído estúdio de esports para o jogo em Katowice, Polônia. Foi transferido para uma configuração online e renomeado para “temporada zero” devido à pandemia em curso.

Yang havia dito em junho que eles estavam “examinando a situação do vírus” e até mesmo preparando um plano B para o Campeonato Mundial.

Com a abertura de viagens internacionais para muitos lugares ao redor do mundo e alguns eventos de esports em LAN, como o League of Legends World Championship 2020 e o Clash Royale League (CRL) World Finals 2020 já sendo planejados, resta saber se o PUBG Mobile adotará algo semelhante.

Os fãs terão que esperar até 24 de agosto para descobrir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 09 de agosto.