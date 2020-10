Nova música da BLACKPINK, “Lovesick Girls”, foi lançada em PUBG Mobile

PUBG Mobile anunciou uma parceria com o girl group de K-pop BLACKPINK no mês passado. Como parte da parceria, há várias novidades no battle royale e, a partir de hoje, você pode ouvir a nova música do grupo, “Lovesick Girls”, dentro do jogo.

A BLACKPINK lançou a música hoje, com seu primeiro álbum de estúdio, chamado The Album. A música toca no lobby do jogo e ficará disponível em PUBG Mobile até 2 de novembro.

A MÚSICA "LOVESICK GIRLS" DO "THE ALBUM" DE BLACKPINK LANÇA IN-GAME DIA 2 DE OUTUBRO!



Logue no jogo e ouça á nova música do BLACKPINK!@ygent_official @BLACKPINK #PUBGMxBLACKPINK pic.twitter.com/tmDrFOoR7z — PUBG MOBILE Brasil (@brPUBGMOBILE) October 2, 2020

Relacionado: Revelados detalhes da colaboração da BLACKPINK com PUBG Mobile

Além disso, outdoors, aviões e suprimentos aéreos exclusivos da BLACKPINK também apareceram no Novo Erangel. O outdoor da BLACKPINK fica no ar até 8 de outubro. Agora, os suprimentos aéreos chegam por um avião temático da BLACKPINK. Os suprimentos aéreos também trazem um visual da BLACKPINK e fumaça rosa. Isso fica disponível até 2 de novembro.

O evento BLACKPINK x PUBG Mobile está no ar. Complete missões para obter lightsticks que podem ser usados para conseguir recompensas. Os cinco jogadores com mais lightsticks vão ganhar um álbum autografado do grupo e um Conjunto de Panda Fofo permanente no jogo.

Você até pode presentear no jogo as quatro integrantes do grupo: Jennie Kim, Kim Jisoo, Lisa Manoban e Rosé Park. As IDs de personagem delas foram reveladas e podem ser usadas para encontrar as contas e enviar presentes. Quem contribuir mais para cada integrante também vai receber prêmios autografados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 02 de outubro.