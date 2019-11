Notas da atualização 0.15.5 de PUBG Mobile já estão disponíveis

As notas da próxima atualização de PUBG Mobile, que sai em 9 de novembro, foram reveladas hoje no site oficial do jogo.

Com base no que já sabemos, esta atualização será a introdução da temporada 10, trazendo um novo passe de batalha chamado Fúria da Terra Deserta, o mapa Ruínas, a arma MP5K e o veículo Zima.

O novo mapa será parecido com Sanhok, mas com um clima desértico. A MP5K e Zima substituem Vector e UAZ em Vikendi.

Imagem via Tencent

As notas da atualização também revelaram que será implementado um novo sistema de companheiros, começando com o Falcão. Ele poderá ser obtido com componentes de criação (Companion Shards) que podem ser coletados de graça ou comprados na loja.

Uma nova personagem, Sara, a Engenheira de Veículos, vai entrar no jogo. Sua habilidade concede aos veículos mais proteção contra dano nos modos EVO.

Também haverá uma mudança na disponibilidade do modo Arcade. A Mini-Zone não estrá mais disponível, e a Partida Rápida estará sempre disponível. Dois modos de jogo alternam todos os dias da semana: Treinamento de Sniper e Modo de Guerra.

Algumas melhorias serão feitas aos clãs e ao recrutamento, como filtros e requisitos de idioma ou nível.

Confira algumas das outras mudanças reveladas nas notas de atualização:

Missões em equipe

Missões em equipe agora têm suporte para pop-ups que ajudam os jogadores a convidar outros jogadores mais rapidamente para suas equipes, além de mensagens mais rápidas, adicionar aos amigos com um clique, etc.

Recrutamento para as missões em equipe agora pode ser enviado no canal do clã para que os jogadores possam convidar mais pessoas para a equipe.

Suporte a missões diárias, missões diárias do Passe de Batalha e missões semanais do Passe de Batalha.

Notificações

Convites pendentes para equipes agora aparecem nas notificações.

Melhorias ao menu principal

O tempo que leva para entrar na Loja e adquirir itens foi melhorado.

Sistema de carisma

O sistema de carisma foi tirado do ar por enquanto e será relançado quando os ajustes necessários forem feitos.

A atualização requer 0,21 GB de espaço livre no Android e 0,24 GB no iOS. Se você atualizar antes de 14 de novembro, vai receber 20 de prata, 2.000 BP e um paraquedas azul.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 07 de novembro.