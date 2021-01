Música tema oficial do PMGC 2020 Finals

A música tema oficial do PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2020 Finals foi lançada. Chama-se “Battle for Glory” e está atualmente disponível no YouTube.

O videoclipe mostra os logotipos de todas as 16 equipes que competem nas finais do PMGC. Apresenta personagens do PUBG Mobile chegando a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que é o palco da final.

Esta é a primeira vez na história do PUBG Mobile e-sports que um evento ganha uma música tema oficial. A música também chegará ao PUBG Mobile em 22 de janeiro. Os jogadores provavelmente poderão tocá-la enquanto estiverem no lobby.

As finais do PMGC serão disputadas de 21 a 24 de dezembro. Os jogadores deveriam competir na Arena Coca-Cola em Dubai. A Tencent anunciou, no entanto, que três dos jogadores tiveram resultados positivos em testes de COVID-19 e foram colocados em quarentena. Os três jogadores estão “bem” e ainda não apresentaram sintomas.

Devido a isso, todos os outros jogadores foram colocados em auto-quarentena como medida de segurança. Eles competirão em seus respectivos quartos de hotel.

As 16 equipes vão competir em 24 partidas pelo título de campeões mundiais e uma parte do prêmio de US$ 1,2 milhão. O evento será transmitido ao vivo em 11 idiomas nos canais do PUBG Mobile E-sports no Facebook, YouTube e Twitch. Vai começar às 07h.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 20 de janeiro.