Confira os grupos da fase de liga da temporada zero da PMWL

A Tencent revelou nesta semana os grupos das duas divisões da fase de liga da temporada zero da World League de PUBG Mobile (PMWL). Os 20 times participantes foram divididos em cinco grupos de quatro times cada um nas duas divisões.

Os resultados do primeiro final de semana das divisões Oriental e Ocidental, que foi no final de semana passado, foram usados para dividir os times em grupos diferentes. A fase de liga acontece de 14 de julho a 2 de agosto e determina os times que avançam para a final.

PMWL Ocidental

PMWL Oriental

A fase de liga será separada para manter parte da ação durante a semana e parte no super weekend, aos finais de semana. Com base nos grupos, os times se enfrentam nas terças-feiras e quartas-feiras para garantir suas vagas no super weekend correspondente.

O super weekend acontece toda sexta-feira, sábado e domingo até 2 de agosto. Os resultados do super weekend serão usados para determinar os 16 times que participam da final da temporada zero da PMWL, que acontece de 6 a 9 de agosto. Você pode conferir detalhes sobre o formato da World League aqui.

Os vencedores de cada uma das duas divisões da primeira World League de PUBG Mobile levam 100.000 dólares (aproximadamente R$500.000) para casa.

